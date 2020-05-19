الغرف التجارية : %100 ارتفاعاً متوقعاً فى الطلب على الكمامات

كان مجلس الوزراء قد أعلن فى مؤتمر صحفى الأحد الماضى حزمة إجراءات جديدة تطبق بعد إجازة العيد، للتعايش مع فيروس كورونا

رجحت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع الطلب على الكمامات بنسبة %100 عقب عيد الفطر مباشرة بعد قرار مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء «الماسك» فى الأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كان مجلس الوزراء قد أعلن فى مؤتمر صحفى الأحد الماضى حزمة إجراءات جديدة تطبق بعد إجازة العيد، للتعايش مع فيروس كورونا، بينها الالتزام بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة، التى بها تكدسات من المواطنين وأنها ستكون إجبارية.

وجاء خلال المؤتمر أن هناك غرامات خلال الفترة المقبلة حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل أى منشأة، كما أنه سيتم تطبيق الأمر نفسه فى وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة.

قال على عوني، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ»المال»، إن قرار إلزام المواطنين بارتداء كمامات تأخر كثيرًا للحد من انتشار الفيروس.

رئيس شعبة الأدوية: تراجع سعر «الماسك» فى الصيدليات من 10 إلى 3 جنيهات

أضاف أن الكمامات حاليًا متوفرة فى عدد من الصيدليات بسعر بين 2.5 إلى 3 جنيهات بعد أن كانت تباع بقيمة 10 جنيهات.

وتوقع عونى أن يسهم ما توفره شركات الإتتاج الحربي، والقوات المسلحة، ومصانع الغزل والنسيج، وشركات القطاع الخاص، فى وفرة المعروض بالسوق ما يؤدى إلى تراجع سعر الكمامة.

كان مجلس الوزراء قد أعلن أنه سيكون هناك لجنة تضم وزراء التعليم العالي، والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لمراجعة ارتداء الكمامة القماش، والتى تم التنسيق مع الصناعة على تشجيع المصانع المصرية على تصنيعها لإتاحتها للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت تأجيل امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يونيو بدلًا من 7 يونيو، بسبب إجراءات التعقيم والتطهير، والعمل على توفير الكمامات والمطهرات لجميع الطلاب.