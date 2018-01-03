الغرف التجارية: %10 انتعاشة فى الطلب على هدايا رأس السنة

40 مليون دولار فاتورة استيراد مستلزمات العام الجديد المال ـ خاص شهدت السوق المحلية انتعاشة فى الطلب على هدايا رأس السنة، بنسبة %10، مقارنة بالعام الماضى، بحسب أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات الكتابية والهدايا فى غرفة القاهرة التجارية. قدر أبو جبل فاتورة استيراد السوق المصرية لهدايا العام الجديد،

40 مليون دولار فاتورة استيراد مستلزمات العام الجديد





المال ـ خاص

شهدت السوق المحلية انتعاشة فى الطلب على هدايا رأس السنة، بنسبة %10، مقارنة بالعام الماضى، بحسب أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات الكتابية والهدايا فى غرفة القاهرة التجارية.

قدر أبو جبل فاتورة استيراد السوق المصرية لهدايا العام الجديد، 40 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار الأعوام السابقة، مرجعاَ هذا التقلص إلى تغير صبغة الهدايا الممنوحة فى هذه المناسبة.

تابع: «فى السابق كانت الهدايا أجندات ونتيجة للعام الجديد، وأطقم مكتب، وتبدلت لتشمل أدوات منزلية ومطبخ، فيما تلجأ بعض الشركات التى كانت تقدم أدوات مكتبية لعملاءها أو موظفيها إلى إستبدال ذلك برحلات سياحية داخلية، كالأقصر، وأسوان، أو خارجية، إلى لبنان، وتركيا، وفيتنام، كما أن البعض يلجأ إلى هدايا موبايلات لا سيما الصينية منها».

يقول أبو جبل، إن أسعار نتيجة العام تبلغ 20 جنيهًا، مقابل 15 العام الماضى، وأسعار الأجندة المحلية الصنع من 30 إلى 100 جنيه، مقابل 25 إلى 80 جنيهًا عن أسعارها العام الماضى، فيما ترتفع لما بين 150 و300 جنيه للأجندة المستوردة بنسبة ارتفاع %10.

تصل أسعار أطقم المكتب المصنوعة محليًا من الجلد بين 200 إلى 400 جنيه، مقابل 150 إلى 350 جنيهًا العام الماضى، يصل سعر المستورد منها من 700 إلى 3000 جنيه، مقابل من 600 إلى 2500 جنيه، سعر تلك الأطقم المستوردة العام الماضى.