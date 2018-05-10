الغرفة تناقش مسودة أول اتحاد مصرى للأوراق المالية

■ يتشكل مجلس إدارته من رئيس ونائب و9 أعضاءمصطفى طلعتتناقش شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الأسبوع المقبل، وبحضور خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المسودة الأولى للائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية.كشف عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق ال

■ يتشكل مجلس إدارته من رئيس ونائب و9 أعضاء

مصطفى طلعت

تناقش شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الأسبوع المقبل، وبحضور خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المسودة الأولى للائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية.

كشف عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، عن أنه من المقرر دعوة خالد النشار، لحضور اجتماعها لمناقشة المسودة المقترحة للائحة الاتحاد التى أعدتها الشعبة، مشيراً إلى أن الشعبة شكلت لجنة لتلقى اقتراحات الأعضاء على مسودة الاتحاد سواء بالإضافة أو الحذف.

أكد أن إعداد المسودة بعد لقاءات متعددة مع كل من رئيس اتحاد التأمين، ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لبحث آليات وطرق التأسيس، موضحاً أن الاجتماع المرتقب مع نائب رئيس الهيئة، يتضمن مناقشة دليل التفتيش على شركات السمسرة، ومقترح الخاص بتدشين شركة قابضة لضم شركات السمسرة الصغيرة تحت مظلة واحدة.

حصلت «المال» على مسودة لائحة القانون التى جاءت فى 5 أبواب رئيسية تضمنت 32 مادة، واختص الباب الأول بالشكل القانونى للاتحاد، أن يكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ولا يهدف إلى الربح، ويحق له إنشاء فروع أو مكاتب فى المحافظات، وتعتبر الفروع والمكاتب أجهزة تابعة للاتحاد، ويحدد مجلس إدارة الاتحاد اختصاصات كل منها، فى قرار إنشائها، فى إطار أغراض الاتحاد.

تضمن الغرض من تدشين الاتحاد 17 بندًا، أبرزها العمل على تنمية نشاط الاستثمار فى مجال الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة العملاء المسجلين فى بورصات الأوراق المالية، ورفع كفاءة أداء الجهات التى تمارس النشاط، ووضع وتنفيذ ميثاق شرف للشركات العاملة فى المجال.

وفقا لعبدالعزيز، يمارس الاتحاد 17 نشاطاً، أبرزها العمل على حل الخلافات والمشكلات بين الشركات العاملة فى هذا المجال، وبين الجهات الإشرافية، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح بسوق الأوراق المالية عبر وضع ميثاق شرف مهنى ملزم لجميع الأعضاء، وعقد لقاءات مع قيادات العمل الحكومى، وقطاع الأعمال العام، والقطاع العام والخاص، والمؤسسات التعليمية، وجمعيات المجتمع المدنى.

أما الباب الثانى فى المسودة، تضمن عضوية الاتحاد، ومن لهم الأحقية فى الانضمام له، وهم كل شركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى القانون رقم 95 لعام 1992، ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة، والمتممة، وشركات المقاصة، والتسوية، المنصوص عليها فى القانون رقم 93.

حدد الاتحاد الالتزامات المالية على الشركات، وهى سداد مقابل التسجيل المقرر الذى يحدد بقرار من الجمعية العامة، مع إلزام الشركات الأعضاء بسداد الاشتراك السنوى للجمعية.

فيما يتعلق بالباب الثالث، المتعلق بحقوق الأعضاء وواجباتهم والأعمال عليهم، فشمل 12 حقًا للأعضاء، أبرزها ترشيح ممثلين فى مجلس إدارة الاتحاد وتنظيماته المختلفة، واشتراك العاملين لدى الشركات الأعضاء فى صندوق الزمالة وانظمة الرعاية الصحية، والأنشطة الترفيهية، والتثقيفية، والاجتماعية، والنداوت والاجتماعات.

حددت اللائحة 5 التزامات رئيسية، هى سداد مقابل الانضمام للعضوية، والاشتراك السنوى، الالتزام بميثاق الشرف المهنى، والامتناع عن المنافسة الارتكازية فى ممارسة المهنة، والالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة عن الجهات الإشرافية المختصة، والالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية، والإفصاح الصادرة عن الجهات المختصة.

حظر الاتحاد 3 أمور، الإقدام على أى أعمال تسئ إلى الاتحاد، أو تسبب له أى أضرار مادية أو أدبية، أو مخالفة لائحة الاتحاد، أو قرارات الجمعية العامة، أو مجلس إدارة الاتحاد، أو الإخلال بمبادئ ميثاق الشرف المهنى الصادر عن الاتحاد.

حدد الباب الرابع العام المالى للاتحاد فى أول يناير، وتنتهى فى نهاية ديسمبر من كل عام، وحدد 5 مصادر لموارد الاتحاد، مقابل الانضمام للعضوية والاشتراكات السنوية، التى يسددها الأعضاء، والإعانات التى تقدمها الدولة للاتحاد أو توافق الدولة على تقديمها من أى جهات أخرى، وأى موراد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد، وأخيرا عائد استثمار أموال الاتحاد.

حدد الاستخدامات المالية لموارد الاتحاد للإنفاق على تحقيق أغراضه وفقا للائحة المالية، والقواعد، التى يضعها مجلس الإدارة وتودع أموال الاتحاد باسمه فى أى بنك من البنوك المصرية.

حدد الباب 5 أجهزة يمارس من خلالها الاتحاد اختصاصاته، وهى الجمعية العامة ومجلس إدارة الاتحاد والمجالس التنفيذية واللجان الفنية، والأمانة العامة.

اشترط فى عضو الجمعية العمومية أن يكون رئيسا أو عضوا منتدبا، أو شاغلاَ لأى وظيفة من مستوى الإدارة العليا، ويرأس مجلس ادارة الاتحاد الجمعية العامة أو نائبه، حال الغياب أو من يختاره من أعضاء الجمعية فى حال غيابهما، ويحق للهيئة العامة للرقابة المالية، إيفاد ممثل لها للحضور ويتولى أمين عام الاتحاد أمانة سر الجمعية.

ويجب دعوة الجمعية العامة للانعقاد مرة واحدة على الأقل كل عام، خلال 6 أشهر التالية لانتهاء العام المالى، والدعوة بإخطار يرسل لجميع أعضاء الاتحاد قبل موعد الاجتماع، بخمسة عشر يوما على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال، إضافة لكشف باسماء الأعضاء الذى لهم حق الحضور.

تختص الجمعية بالنظر فى 12 أمراً، أبرزها تحديد مقابل العضوية، وقيمة الاشتراك السنوى، وتعيين مراقب حسابات واعتماد القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، واعتماد الموزانة التقديرية، والموضوعات التى يراها مجلس الإدارة مهمة.

تصدر قرارات الجمعية بأغلبية عدد الأصوات فيما عدا تعديل النظام الأساسى الذى يجب فيه موافقة ثلثى الأصوات الحاضرة على الأقل.

يتشكل مجلس إدارة الاتحاد من 11 عضوًا، ورئيس مجلس إدارة ونائبا، و9 أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارة الشركات الأعضاء، أو نوابهم، أو الأعضاء المنتدبين، أو أحد مستويات الإدارة العليا، التى يصدر بهم قرار من رئيس مجلس الإدارة.