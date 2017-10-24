الغرفة الفرنسية: لقاء السيسى بوفد الأعمال الفرنسى كان موفقا

سمر السيدوصف حسن بهنام، مدير عام غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية بالقاهرة، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بوفد الأعمال الفرنسى صباح اليوم الثلاثاء، بالموفق. وقال بهنام "أبدت الشركات رغبتها فى الاستثمار بالمشروعات القومية التى تنفذها الحكومة حالياً بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة".

سمر السيد

وصف حسن بهنام، مدير عام غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية بالقاهرة، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بوفد الأعمال الفرنسى صباح اليوم الثلاثاء، بالموفق.

وقال بهنام “أبدت الشركات رغبتها فى الاستثمار بالمشروعات القومية التى تنفذها الحكومة حالياً بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة”.

وأضاف أن “الوفد الفرنسى كان مكوناً من 40 شركة فرنسية بمجالات الغاز والطاقة والبنية التحتية والمواد الغذائية والنقل”.

وأوضح أن محمود القيسي ممثل الغرفة التجارية الفرنسية فى القاهرة وفؤاد يونس مندوب مجلس الأعمال المصرى الفرنسى حضر اللقاء.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى عرض عليهم الاستثمار بمصر خاصةً فى ظل الإمكانيات التى توفرها الحكومة للمستثمرين حالياً فضلاً عن الإجراءات والتدابير التى تم اتخاذها لتطوير مناخ الاعمال كصدور قانون الاستثمار الجديد.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية والتعليمية، و تبادل وجهات النظر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وذكر بهنام أنه من المقرر التوقيع غداً على عدد من مذكرات تفاهم فى مجالات عدة من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة والسكك الحديدية والتدريب المهنى والنقل ” وتحديث عربات المترو ” والصحة والسياحة.

وأشار إلى أنه من المقرر تنظيم اجتماع موسع بين وزير النقل هشام عرفات ورئيس جمعية اتحاد رجال أعمال فرنسا “ميديف” يوم الأربعاء بحضور وزير التجارة والصناعة طارق قابيل.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات فى البيانات التى نشرتها على موقعها الإلكتروني إن الرئيسين المصرى والفرنسى سيشهدان توقيع قرابه 17 اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

كما تتضمن اللقاءات الاجتماع مع رئيس الوزراء ادوارد فيليب ووزير الخارجية جون إيف لودريان

جدير بالذكر أن زيارة الرئيس السيسى والتى بدأت امس الاثنين وتنتهى الخميس المقبل تعتبر الثالثة له لباريس ، إذ كانت الأولى كانت فى نوفمبر2014 على رأس وفد رفيع المستوى والتقى خلالها الرئيس فرانسوا أولاند ، والثانية كانت نهاية نوفمبر 2015 لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، و التقى خلالها أيضًا مع نظيره الفرنسى .