الغرفة الفرنسية تنظم ملتقى توظيف فني بالقاهرة والإسكندرية

مها أبوودن تنظم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر "ملتقى توظيف فني"، في خطوة تهدف إلى المساهمة في خفض معدل البطالة في مصر، وتوفير فرص عمل لجيل الشباب، يوم 27 أكتوبر2017 بمعهد دون بوسكو بالقاهرة، والأحد 22 أكتوبر بمركز شباب الشلالات…

مها أبوودن

تنظم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر “ملتقى توظيف فني”، في خطوة تهدف إلى المساهمة في خفض معدل البطالة في مصر، وتوفير فرص عمل لجيل الشباب، يوم 27 أكتوبر2017 بمعهد دون بوسكو بالقاهرة، والأحد 22 أكتوبر بمركز شباب الشلالات بالإسكندرية.

وسيعقد الملتقى تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية ومعهد دون بوسكو بالقاهرة، بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة Air France، ومؤسسة Lord Michelham of Hellingly.

وأشارت الغرفة إلى أنه تم دعوة الشركات الأعضاء بالغرفة والشركات المصرية والأجنبية العاملة بالسوق المصرية للمشاركة في هذا الملتقى للتوظيف الفني، وبالفعل شاركت 45 شركة (مصرية و أجنبية) فى كل من محافظتى القاهرة والإسكندرية.

ولفتت إلى أن الملتقي سيقدم لخريجي المعاهد الفنية وطالبي العمل من الشباب وطلاب معهد “دون بوسكو” فرصة للحصول على وظيفة، وبدء مسيرتهم المهنية في الأوساط الفنية الرائدة كالمصانع وكبرى الشركات، موضحة أن ملتقى التوظيف الفني سيقوم بإستضافة الخبراء المؤهلين الذين سيوجهون وينقلون المعرفة والخبرة للحاضرين من الشباب الذين يبحثون عن وظيفة.

وستعقد عدة دورات عن “المهارات” مثل: الطرق السليمة لإعداد مقابلة شخصية مع مسؤول الموارد البشرية بالشركات، وكذلك كيفية كتابة السيرة الذاتية المهنية، وغيرها من الإرشادات والنصائح من أجل الحصول على وظيفة مناسبة.

وستشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم فرص تدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال المنح المجانية المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة للتأهيل والتدريب من أجل فرصة عمل أفضل بمحافظتي الإسكندرية والقاهرة.

أما بالنسبة للشركات المشاركة في البحث عن موظفين فنيين، سيكون هذا الملتقى للتوظيف فرصة متميزة لمقابلة المئات من الشباب الخريجين من المدارس والمعاهد الفنية الذين يبحثون عن عمل، وإجراء المقابلات على الفور والمضي قدماً في نهاية المطاف بتوظيفهم.