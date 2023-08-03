«الغرفة التجارية»: 30 - 40 % تخفيضات مرتقبة في «الأحذية والكوتشيات» خلال الأوكازيون الصيفى

أكد فادي محمد، عضو غرفة القاهرة التجارية، أن أغلب محلات بيع الأحذية والكوتشيات ستشارك في الأوكازيون الصيفى 2023 اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل ولمدة شهر، بتخفيضات منتظرة تتراوح بين 30 و 40%.

وأضاف عضو الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات صحفية ، أن المحلات والمصانع تتعاون في تحديد نسب الخصومات والعروض لتحقيق مبيعات أكثر وتحريك حالة الركود التي شهدها سوق الأحذية والكوتشيات خلال الموسم الحالي.

وأشار إلى انه خلال السنوات الأخيرة تراجعت مبيعات الأحذية وأصبح المعظم يفضل اقتناء الكوتشي؛ نظرا لسهولته في الارتداء ولا يسبب أي إرهاق في القدم

وتوقع عضو الغرفة التجارية ، أن يشارك فى الأوكازيون الصيفى طوال فترة الموسم من 3500 إلى 4000 محل تجارى، كما أن منتجات الأوكازيون لا تقتصر على الملابس فقط بينما تتضمن الأدوات المنزلية ومنتجات الجلود والكوتشيات .

وتابع أن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.

وأوضح أن من يثبت تلاعبه فى العروض، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفي.

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد فى بدء العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل ولمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية .