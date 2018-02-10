الغرفة التجارية: 100 مليون دولار حصيلة مشاركة الجناح المصري بالرياض

دعاء حسنيكشف المهندس مروان عبد الرازق، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، والرئيس الجناح المصري بمعرض السعودي للامتياز التجاري، عن حصيلة مشاركة الجناح المصري بلغت 160 صفقة متنوعة بين شراكات إستراتيجية، وماستر فرنشايز بـ 100 مليون دولار فى قطاعات الأغذية والمأكولات والمنتجات الجلدية وغيرها.وأضاف عبد ا

دعاء حسني

كشف المهندس مروان عبد الرازق، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، والرئيس الجناح المصري بمعرض السعودي للامتياز التجاري، عن حصيلة مشاركة الجناح المصري بلغت 160 صفقة متنوعة بين شراكات إستراتيجية، وماستر فرنشايز بـ 100 مليون دولار فى قطاعات الأغذية والمأكولات والمنتجات الجلدية وغيرها.

وأضاف عبد الرازق، في تصريحات صحفية، على هامش ختام فعاليات المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري، الذي عقد بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، لمدة ثلاثة أيام، وشارك به عدد من الشركات المصرية تحت مظلة “الفرنشايز جيت”، برئاسة المهندس مروان عبد الرازق عضو الغرفة التجارية بالقاهرة.

وبحضور المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية، وعدد من المستثمرين السعوديين، وكبار رجال الأعمال والأمراء بالمملكة، وسط مشاركة 15 دولة.

وأشار رئيس ملتقى«الفرنشايز جيت» إلى أن باقي الشركات في سبيلهم لإتمام أكتر من عقد بعد دراسة كل العروض التى عرضت عليهم أثناء المعرض، واختيار الأنسب والأصح وفقاً لتقدير كل شركة.

وأعلن عبد الرازق، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة “رييد سنيدي” السعودية للمعارض التي ترأسها، الدكتور هيا السنيدي عضو البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بالمملكة، وشركة «فرنشايز جيت» المصرية برئاسته.

ووجه عبد الرازق، الشكر إلى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على رعايتها للمعرض وتقديمها الدعم الكامل من أجل نجاحه، وظهور المشاركة المصرية في المعرض السعودي بالشكل الذي يليق باسم مصر.

ونوه إلى تكريم الجناح المصري بمعرض الامتياز التجاري الدولي الأول بالسعودية من قبل السفارة المصرية بالرياض، ووجه الشكر للخارجية المصرية، على استقبال السفير المصري بالسعودية ناصر حمدي، للشركات المصرية المشاركة بمعرض الامتياز التجاري الدولي الأول بالسعودية، وتقديمه كافة التسهيلات من أجل نجاح المشاركة المصرية بهذا الحدث الدولي الاستثماري الهام.