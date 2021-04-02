الغرفة التجارية: 10% ارتفاعًا في اللحوم والدواجن.. واستقرار الخضر والفاكهة (فيديو)

قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية في القاهرة، إن هناك زيادة طفيفة في أسعار بيع اللحوم في السوق المحلية بلغت 10%، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأضاف “شرف” خلال لقاء مع الإعلامي فيصل عبدالعاطي في برنامج «الشهبندر» على فضائية الحدث اليوم، إن أسعار اللحوم لم تشهد زيادة منذ عامين ، وهي ثابتة عند 130 جنيها للكيلو الواحد.

وتابع شرف، أن الحكومة تقوم بدور كبير في طرح اللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 85 جنيها للكيلو الواحد من خلال منافذ كثيرة، لافتًا إلى أن السوق تضم انواعا عديدة من اللحوم من كولومبيا والبرازيل والسودان، إضافة إلي المنتج المحلي.

بينما أكد أبوالفتوح مبروك نائب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة خلال اللقاء، أن هناك ارتفاعا طفيفا في أسعار الدواجن بواقع 1 جنيه في الكيلو، مشيراً إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزارع من 25 إلى 25.5 جنيه ويصل للمستهلك بسعر 29 جنيها.

وقال مبروك، إن خلال شهر رمضان ستحدث زيادات في الأسعار بنحو 10٪ وهي زيادة طبيعية نتيجة ارتفاع الإقبال على الشراء من قبل المستهلكين.

وعلى العكس، أوضح حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة في الغرفة التجارية في القاهرة، أن هناك استقرارا في اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق المحلية، مطالبًا المستهلكين عدم التكالب على الشراء لعدم رفع الاسعار.

وأشار إلى أن اسعار السلع الاستراتيجية في الخضر ثابتة وهي الطماطم والبطاطس والبصل .