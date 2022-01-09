الغرفة التجارية لمطروح : ننسق مع وزارة التعاون الدولي لتقديم المحافظة بمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف

تلقت الغرفة التجارية لمحافظة مطروح برئاسة أنور رحيم خطابًا من الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التعاون الدولي بخصوص‭ ‬مبادرة‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوظيف،‭ ‬والتى أعلنت عن ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬تلقى‭ ‬طلبات‭ ‬المنح‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات.

وقد صرح أنور رحيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح، أن المبادرة تتيح‭ ‬للشركات‭ ‬والمشروعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬فرصة‭ ‬التقدم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬تمويلية‭ ‬مشتركة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬لكل‭ ‬مشروع . ‬فالتقديم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬المنح‭ ‬متاحاً‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬التى‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمالة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬و ‬ترحب‭ ‬المبادرة‭ ‬بمشروعات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر‭.‬

وأكد رحيم أنه تم التنسيق بالفعل مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والعميد السكرتير العام المساعد حيث تم عقد اجتماعات مع جميع الإدارات والجهات المعنية وتم تقديم عدد من المشروعات وهم: *مشروع مفرخ سمكى “بلطى نيلي”*مشروع استزراع اسماك بحرية في أقفاص عائمة*مشروع إنشاء اعمال صناعية بوادى ابو كراك*مشروع إنشاء عدد ١٠٠٠ بئر نشوف لتجميع مياة الأمطار والسيول*مشروع إنشاء اعمال صناعية بوادى ام لشطان* مشروع إنشاء اعمال صناعية بوادى الطولية.*مشروع إنشاء غابة شجرية بواحة سيوة*زيادة الطاقة الإنتاجية لبعض محطات التحلية .

وأضاف رحيم ان ‬مبادرة‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوظيف‭ تهدف إلي ‬المساهمة‭ ‬فى‭ ‬ ‬التحول‭ ‬التنموى‭ ‬ويدعو‭ ‬الشركات‭ ‬والهيئات‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مقترحات‭ ‬مشاريع‭ ‬التى‭ ‬تساهم‭ ‬فى‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مستدامة‭ ‬فى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المشروعات‭ ‬التى‭ ‬تساعد‭ ‬فى‭ ‬دفع‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر‭.‬

لتحقيق‭ ‬هـــذا‭ ‬الهدف،‭ ‬تمنح‭ ‬المبـــادرة‭ ‬منح‭ ‬تمـــويل‭ ‬مشترك‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لكل‭ ‬مشروع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬تنافسية،‭ ‬‬لتلقي‭ ‬طلبات‭ ‬لأربعة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭.‬



وأضاف رئيس مجلس أدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح ان‭ ‬مبادرة‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوظيف‭ ‬آلية‭ ‬استثمار‭ ‬أنشأها‭ ‬بنك‭ ‬التنمية‭ ‬الألمانى‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬الوزارة‭ ‬الألمانية‭ ‬للتعاون‭ ‬الاقتصادى‭ ‬والتنمية‭ ‬كجزء‭ ‬محورى‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬الخاصة‭ ‬للتدريب‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل ‬‭ ‬وفرص‭ ‬تدريب‭ ‬جيدة‭ ‬فى‭ ‬البلدان‭ ‬الشريكة‭ ‬لها‭ ‬فى‭ ‬أفريقيا‭