الغرفة التجارية في بورسعيد تتعاقد مع «خدماتى» لتوفير الدفع الإلكتروني

تعاقدت الغرفة التجارية في بورسعيد برئاسة محمد سعده، مع شركة خدماتى للدفع الإلكتروني برئاسة إيهاب سعيد، بهدف تقديم خدمات السداد الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل بمقر الغرفة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار محمد سعده، إلى أن هذه الخطوة تأتي للتيسير على منتسبي الغرفة بتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وذلك استمرارًا للخطوات التي اتخذتها الغرفة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لمنتسبيها في إطار منظومة “التحول الرقمي”.

وأوضح رئيس الغرفة أنه سبق للغرفة استضافة مكتب التأمينات الاجتماعية للتخفيف على منتسبيها نتيجة التكدس الذي كان يشهده مكتب التأمينات.

واستدرك: “إلا أن المكتب المتواجد بالغرفة يقدم فقط خدمة الاستعلام، ويطلب من التجار عند إجراء التنازل عن الحصص الاستيرادية بعد الاستعلام عن المديونية التوجه لسداد مستحقات التأمينات والتأمين الصحي بالبنوك أو من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني خارج الغرفة، ثم العودة مرة أخرى إلى مكتب التأمينات للحصول على خطاب الجهاز التنفيذي، الأمر الذي يؤدي إلى بذل التجار لمزيد من الجهد”.

وأكد أن شركة خدماتى ستتولى بموجب التعاقد الإلكتروني، توفير ماكينات تحصيل إلكتروني بخزينة الغرفة تسهيلاً على أعضائها.

وأكد بدء تفعيل الخدمة الجديدة اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر 2022، لسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل بخزينة الغرفة