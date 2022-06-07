الغرفة التجارية في القاهرة تشكل لجنة لتسهيل إجراءات إنشاء الشركات الافتراضية

كشف كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية عن قرار الغرفة تشكيل لجنة مختصة بمساعده وتسهيل إجراءات إنشاء الشركات الافتراضية .

وأوضح أن ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح الشركات الافتراضية والذي سيدعم توجهات الحكومة في زيادة نصيب القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30% إلى 65% من خلال زيادة عدد الشركات المتواجدة في السوق المصرية.

وأوضح غنيم في بيان صحفي اليوم أنه تم اتخاذ قرار تشكيل اللجنة في آخر اجتماع لمجلس إدارة الغرفة التجارية وتم تشكيل اللجنة بعضويته وتضم كلا من محمد مهران و إيهاب سعيد أعضاء مجلس الإدارة.

وتستهدف اللجنة وضع آليات تضمن سهوله استخراج شهادات مزاوله المهنة و غيرها من الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركات الافتراضية.

وأضاف أن القرار سيخدم العديد من رواد الاعمال لتسهيل بدء نشاطهم الاستثماري لخدمه السوق خاصه في مجالات التجارة الإلكترونية وتأسيس وتصميم المواقع على الانترنت و تطوير المحتوى و هي انشطه أصبحت ضرورية لدعم التحول الرقمي .

ونوه إلى أن خطوة إقامة تأسيس الشركات افتراضيًا ستعمل على تحسين مركز مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، كما ستتيح لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا، لافتًا إلى أن هونج كونج ودبي لهم تجارب رائدة في تأسيس الشركات افتراضيًا.

ورأى أن القرار سيجذب العديد من الشركات الأجنبية التي ترغب في السوق المصرية إذ تسهل عليهم هذه الخطوة العديد من الإجراءات الإدارية المعتادة.

وأشار إلى أن إمكانية إدارة الأعمال عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الإقامة مما يسهل الوصول إلى عملاء جدد، وسيعزز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، كما ستقلل على الشركات الناشئة تكاليف استئجار مقار خاصة بها وتوظيف عمالة،