الغرفة التجارية في الجيزة: انتظام صرف السلع التموينية لشهر أبريل

قال هشام الديجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، إنه يتم صرف السلع التموينية لشهر أبريل الجاري، بالتوازي مع صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم عن شهر يناير الماضي دون أي أزمات أو نقص أي سلعة.

وأضاف الديجوي أن عمليات صرف السلع التموينية لشهر أبريل الجاري تتم من خلال 2000 بقال تمويني، و630 منفذ جمعيتي.

وتابع الديجوي أنه أيضا يتم صرف السلع من خلال 16 فرع مجمع استهلاكي، و66 سيارة سلع شباب خريجين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على المنافذ التموينية بمشاركة هالة غريب مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة ومسؤولي التموين.

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 – زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 12 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 5.25 جنيه.

32- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.