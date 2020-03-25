الغرفة التجارية في الإسماعيلية تقترح مخاطبة «المركزي» لمنح أعضائها قروض «كورونا»

تقدمت الغرفة التجارية في الإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد عثمان بمذكرة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي، لتقدم للبنك المركزي للسماح بتسهيلات بقروض لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

الغرفة التجارية تقترح أن يكون سداد أول قسط بعد 6 شهور من استلام القرض

وتتضمن مذكرة الغرفة التجارية في الإسماعيلية مقترحا يخاطب البنك المركزي من خلال البنوك المختلفة لإعطاء قروض ميسرة لكل من يحمل سجل تجاري نشاطه ( معطم ـ فندق ـ كافي ـ كافتيرياـ مقهى ) على أن يكون سداد أول قسط بعد 6 شهور من استلام القرض .

ويذكر أن تلك الأنشطة أكثر تضررا من الاجراءات التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا .

وقال رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية إن مطلب القروض حتى تتمكن هذه المنشآت من الوفاء بالتزاماتها من رواتب العاملين وسداد الإيجارات مع مخاطبة رئيس مجلس الوزراء في إمكانية إعفاء أصحاب المنشآت التجارية من التأمينات الاجتماعية وكذلك الموظفين بها والمقيدين على استمارة 2 ولمدة 3 شهور مع إيجاد وسيلة لإعفاء أصحاب المنشآت التجارية من سداد جزء من فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي.