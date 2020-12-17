الإسكندرية

الغرفة التجارية في الإسكندرية تنظم ورشة عمل عن الإقرارات الضريبية لشباب الخريجين

بمقر الغرفة
معتز محمود 3:20 م, الخميس, 17 ديسمبر 20 3:20 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

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نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، ورشة عمل عن إضافة “الإقرارات الضريبية”، وشرح الفاتورة الإلكترونية، بمقر الغرفة.

جاء ذلك في إطار الدورة التدريبية لشباب الخريجين للإلمام بقوانين وزارة المالية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، والجمارك، “دخل- قيمة مضافة”، والمعايير المحاسبية المصرية والدولية.

جاء ذلك بحضور ، الدكتور  رجب محروس مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية والأستاذ أشرف إدفاوي، مدير عام الإدارة المركزية للحاسب الآلي والأستاذ جمال دياب، مقرر لجنة الممول والضريبة،  والدكتور بهيج أبو جازية، مستشار لجنة الممول والضريبة، والأستاذ مجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة “الممول والضريبة” فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ، ووكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب المصرية.

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مناقشة أهم مواد القوانين المتعلقة بالإقرارات الضريبية

وتم خلال ورشة العمل مناقشة أهم مواد القوانين المتعلقة بالإقرارات الضريبية، إضافة إلى توضيح آلية رفع “الإقرارات الضريبية” من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، وشرح الفاتورة الإلكترونية

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بقلم معتز محمود

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