الغرفة التجارية في الإسكندرية تناشد بعدم تطبيق قرارات 12 فبراير على جميع البضائع في الموانئ

ناشدت الغرفة التجارية بالاسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التدخل الفوري بعدم سريان قرارات البنك المركزي الصادرة في 12 فبراير لعام 2022 على جميع البضائع الموجودة والمكدسة بالموانئ المصرية والمستودعات الجمركية.

وأوضحت الغرفة التجارية بالاسكندرية عبر بيان لها على الموقع الالكتروني الخاص بها، أن ذلك يعد المدخل الصحيح والحتمي في الظروف الراهنة، لاستمرار تدفق كل من مدخلات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف للصناعات الوطنية، وكذلك حرصًا ايضًا على استمرار تدفق المنتجات الغذائية الأساسية والمنتجات الدوائية بالأسواق المحلية.

وأشارت إلي أن تلك المناشدة جائت بعد رصد حالة الأسواق المحلية ووجود نقص حاد في المعروض من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية للصناعة الوطنية واستقرار الاسواق.