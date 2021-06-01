الغرفة التجارية في الإسكندرية تعقد ندوة تدريبية على نظام التسجيل المسبق للشحنات

نظام التسجيل المًسبق للشحنات هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة مثل الفاتوة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية قبل الشحن بـ48 ساعة.

عقدت الغرفة التجارية في الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، ندوة تدريبية على نظام “التسجيل المسبق للشحنات ACI”، بحضور عضوي مجلس الإدارة محمد حفني، محمود مرعي.

وحاضر في الندوة المهندس أحمد عماد مدرب بشركة MTS.

كما تم خلال اللقاء توضيح آلية التسجيل بشكل تفصيلي، إضافة إلى الرد على استفسارات الحضور كافة.

جاء ذلك بحضور مدحت حبش رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، ومحمد العرجاوي نائب رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، وعبد العال علي مستشار شعبة النقل الدولي، وعدد من أعضاء شعبتي المستخلصين والمصدرين والنقل الدولي.

من جانبه أوضح محمد حفني عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أن الهدف من اللقاء، التدريب على نظام التسجيل المسبق ACI، وتوضيح آلية التسجيل والخطوات اللازمة، للتسهيل على المتعاملين خلال الفترة المقبلة.

في نفس السياق أوضح المهندس أحمد عماد مدرب بشركة MTS، في بداية كلمته أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة مثل الفاتوة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية قبل الشحن بـ48 ساعة.

وأضاف أن التسجيل يمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، مؤكدًا أن الدولة المصرية كانت تعاني من حالات الشحنات مجهولة المصدر، ما يتسبب في معوقات على المستوى القومي.

وأشار إلى أن هناك خطوات محددة للتسجيل في المنظومة، وذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني على موقع النافذة وتفعيل الخدمات الإلكترونية، وتقديم المستندات الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

واستكمل أن خطوات التسجيل المتبقية كالآتي، هي طلب الحصول على ACI ثم تحميل المستندات الخاصة بالشحنة على الطلب، والشحن عقب تطبيق نظام المخاطر، ومراجعة البيانات المقدمة من كافة الجهات، والخطوة الأخيرة هي إصدار رقم 46 والسير في الإجراءات الجمركية.