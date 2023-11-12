الغرفة التجارية في الإسكندرية تطرح استفسارات على الهيئة القومية لسلامة الغذاء

طرح بعض مسؤلى الغرفة التجارية في الإسكندرية بعض التساؤلات والاستفسارات على عدد من مسؤولي بعض الإدارات في الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن مدى استفادة المنشآت المنضمة للقائمة البيضاء داخل الهيئة، ومدى اختصاص عدد من الجهات الأخرى بالرقابة عليها فى تلك الحالة.

وجاء ذلك خلال لقاء موسع بين مسؤولي بعض الإدارات في الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة منتجات الألبان في الغرفة التجارية في الإسكندرية حول آلية اعتماد المنشآت في القائمه البيضاء داخل الهيئة، بما ينعكس على أدائهم وتطوير أعمالهم وأنشطتهم في الفترى المقبلة.

وقدم محمد السيد المستشار القانونى فى الغرفة التجارية في الإسكندرية تساؤلات لمسؤلى الهيئة حول ما إذا كان يجوز للجهات العامة مثل الصحة والرقابة الداخلية والطب البيطرى ومباحث التموين الدخول إلى المنشأت ومداهمتها وتفتيشها وسحب العينات والتحفظ عليها مع دخول المنشأة للقائمة البيضاء بالهيئة .

وعقب الدكتور محمد عبد الفضيل مسؤول المصانع فى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الهيئة هى الجهة المختصة والمنوط بها قانوناً الرقابة عن تداول الغذاء .

وهنا تسائل المستشار القانونى فى الغرفة التجارية في الإسكندرية عن ما إذا كان هناك قرار بهذا ، خاصة أن هناك حالات على أرض الواقع لا تتماشى مع ذلك .

وأضاف أنه بالرغم من أن المختص بالتفتيش فقط يكون الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها فإن فى بعض الحالات دخلت مباحث التموين لمنشأت رغم وجود تسجيل أو أعتماد بالهيئة .

وهنا أشار رضا عبد الجليل من غرفة الصناعات الغذائية غلى أن وضع المنشأة المسجلة لدى الهيئة ويكون لديها بياناته ، تختلف عنم وضع المعتمد بالهيئة لديها داخل القائمة البيضاء .

وعقب الدكتور محمد عبد الفضيل مسؤول المصانع فى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن القانون ينص على أن هى الجهة المختصة والمنوط بها قانوناً الرقابة عن تداول الغذاء وبالتالى ، لم يصدر قرارات لأن القانون يوضح ذلك .

وأضاف عبد الفضيل أن المنشأت الصغيرة عاده يكون لها وضع مختلف عند التعامل معها مقارنه بالمنشأت الكبيرة فى بعض الأشتراطات .

ولفت الدكتور محمد عبد الفضيل مسؤول المصانع فى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى وجود ماموريات التحقق والهدف هو التوافق مع المتطلبات القانونيه المصرية للوصول إلى القائمة البيضاء .

وأشار إلى أن الوصول إلى القائمة البيضاء هو الذي يساهم على رفع قيمه تسويقيه ويساعد على التوافق مع متطلبات بعض الدول المستورده مثل السعوديه والمغرب ، فضلا عن الحصول على بعض المميزات

وكان المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء أصدر تقريره الأسبوعي الـ 40، وذلك عن الفترة من 4 – 10 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة ومنها أنه تم تسجيل 428 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 314 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 78 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة بني سويف بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 23 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 1 مأمورية رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الشرقية، القليوبية، القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، كفر الشيخ، البحيرة والمنوفية، وتم استيفاء 4 مخازن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل عدد المخازن المستوفاة إلى 242 مخزنًا مستوفي