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الغرفة التجارية في الإسكندرية: تطبيق الـACI نجح

أكد مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي فى الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن تجربة تطبيق الـACI لم يكن يكتب لها النجاح سوى بتضافر الجهود بين الوزارة والغرف التجارية والمجتمع الملاحي. وجاء ذلك خلال المشاركة فى اللقاء الذى نظمتة الغرفة التجارية…

معتز محمود 12:15 ص, الأحد, 23 يناير 22 12:15 ص, الأحد, 23 يناير 22

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أكد مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي فى الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن تجربة تطبيق الـACI لم يكن يكتب لها النجاح سوى بتضافر الجهود بين الوزارة والغرف التجارية والمجتمع الملاحي.

وجاء ذلك خلال المشاركة فى اللقاء الذى نظمتة الغرفة التجارية بالاسكندرية مع وزير المالية وعدد من مجتمع الاعمال السكندرى

في نفس السياق، أكد الأستاذ محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أن عدد التوكيلات التي تعمل تحت مظلة غرفة الملاحة تتعدى الـ300 توكيل ملاحي، أما عدد الخطوط الملاحية المنتظمة بمصر فعددها ما بين 30 إلى 35 توكيلا ملاحيا.

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وتم خلال اللقاء السماع للمعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال السكندري، إضافة إلى السماع لمقترحاتهم، والرد على استفساراتهم كافة.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب أول رئيس “غرفة الإسكندرية”، زأحمد حسن نائب ثان رئيس “غرفة الإسكندرية” أعضاء مجلس الإدارة، المهندس هاني شمسية ومحمود مرعي، ومحمد حفني، والبديوي السيد، وشريف بقطر، والمهندس شريف الجزيري، والدكتور عمر الغنيمي، ومحمد فتح الله، وهشام حلمي، وعدد من مجتمع الأعمال السكندري

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بقلم معتز محمود

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