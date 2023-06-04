الغرفة التجارية في الإسكندرية تجتمع مع رئيس مصلحة الضرائب الأسبوع المقبل

تنظم الغرفة التجارية فى الإسكندرية لقاءً مطلع الأسبوع المُقبل مع مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد من قيادات المصلحة في أحد فنادق الإسكندرية .

علمت “المال” أن الغرفة التجارية بالإسكندرية ستعقد اجتماعا موسعا مع عدد من أعضائها من الشعب واللجان المختلفة ومنتسبي الغرفة، مع مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وذلك لعرض المعوقات والمشكلات الضريبية مطلع الأسبوع القادم .

ومن المقرر أن يشهد اللقاء الذى تنظمه الغرفة لمنتسبيها مع مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية بحضور عدد من قيادات المصلحة وممثلين لبعض المأموريات الضريبية بالإسكندرية .

ومن المتوقع أن يناقش عدد من أعضاء ومنتسبى الغرفة التجارية فى الإسكندرية خلال هذا اللقاء مطلع الأسبوع المُقبل مع عدد من قيادات مصلحة الضرائب عددا من المشكلات الضريبية التى تواجهها بعض القطاعات الأقتصادية والأنشطة التجارية ومنتسبى الغرفة .

كما علمت “المال” أنه تم إبلاغ عدد من رؤساء الشعب واللجان النوعية التابعة للغرفة التجاربة بالإسكندرية بموعد اللقاء قبل عدة أيام لتحديد مطالبهم لعرضها على رئيس المصلحة خلال الاجتماع المرتقب.

وأوضحت المصادر أنه لن يتم عقد الاجتماع فى مقر الغرفة التجارية ، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم عقد الاجتماع يوم السبت المقبل فى إحدى القاعات التابعة لأحد فنادق الإسكندرية شرق المدينة .

وشهدت الأسابيع الماضية عدة اجتماعات لبعض اللجان والشعب النوعية بالغرفة كان محورها القضايا الضريبية بحضور عضاء لجنة الممول والضريبة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية.

كانت الغرفة التجارية بالإسكندرية قد عقدت اجتماعا لأعضائها من الشعب واللجان المختلفة ومنتسبي الغرفة، مع مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد، قبل عدة أشهر أسفر عن حلحلة بعض القضايا والمشكلات التى تم طرحها خلال هذا اللقاء .

وتضم الغرفة التجارية بالإسكندرية، مركز “تميز” لخدمات التجار، هو مبادرة أطلقتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ، وهو أول مركز من نوعه في الإسكندرية، حيث يقدم خدمات حكومية للتجار.

يعد المركز همزة الوصل بين التجار والخدمات الحكومية المختلفة، ويجمع مركز التميز جميع الخدمات التي يمكن أن يحتاجها التاجر في مجال ممارسة التجارة، كالآتي خدمات شهادات الغرفة التجارية، خدمات السجل التجاري، خدمات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خدمات مصلحة الضرائب المصرية، خدمات مصلحة الجمارك.