الغرفة التجارية في الإسكندرية تتجه لتقديم خدماتها أون لاين منتصف سبتمبر المقبل

علمت ” المال ” أن الغرفة التجارية بالإسكندرية بدأت الاستعدادات النهائية بتقديم خدماتها لمنتسبيها باستخدام التكنولوجيا الحديثة والخدمات الإلكترونية.

وأضافت مصادر فى الغرفة التجاربة بالإسكندرية لـ “المال ” أنه من المتوققع أن يتم الإعلان بشكل رسمى وبدء تطبيق الخدمات لمنتسبى الغرفة بحلول منتصف شهر سبتمر المقبل .

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتم البدء فى تقديم الخدمات الغرفة بشكل إليكترونى للمنتسبين باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ، بحيث يستطيع التجار الحصول على الشهادات الخاصة وجميع الخدمات «أون لاين».

وتضم الغرفة التجارية بالإسكندرية، مركز “تميز” لخدمات التجار، هو مبادرة أطلقتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية منذ عام 2009، وهو أول مركز من نوعه في الإسكندرية، حيث يقدم خدمات حكومية للتجار. حيث يعد المركز هو همزة الوصل بين التجار والخدمات الحكومية المختلفة، ويجمع مركز التميز جميع الخدمات التي يمكن أن يحتاجها التاجر في مجال ممارسة التجارة، كالآتي خدمات شهادات الغرفة التجارية ، خدمات السجل التجاري ، خدمات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، خدمات مصلحة الضرائب المصرية ، خدمات مصلحة الجمارك.

وكانت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية قد ناقشت منذ أشهر آلية التحول إلى غرفة إلكترونية ذكية. وتم استعرض نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني “ems” وأهميته، والذي يعمل على إدارة المؤسسات بشكل متطور وحديث لجميع مراحل العمل الإدارى ويحقق التكامل بين الإدارات الداخلية للمؤسسات الحكومية ويساهم في تقييم الأداء الداخلي بشكل أفضل ومتابعة الخطة الاستراتيجية للمؤسسات ومراحل تنفيذها، كما يحتوي نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني “ems”، على ذاكرة مؤسسية عبارة عن مصدر وثائقي يحتفظ بكافة البيانات الخاصة بالمؤسسة، ويتم تأمينه من خلال إدارة خاصة بالتأمين على البيانات.

ويهدف النظام الذى ناقشت الغرفة تطبيقه تنظيم خطة العمل ومتابعتها بشكل دوري وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وتصحيح مسار العمل الإداري، وتطوير وميكنة أساليب العمل الإداري