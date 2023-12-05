الغرفة التجارية في الإسكندرية تبحث تعديلات في مدة عضوية الشعب واللجان

علمت “المال” أن عدد من رؤساء اللجان والشعب النوعية في الغرفة التجارية في الإسكندرية سيجتمعون يوم الخميس المقبل بمقر الغرفة التجارية في محطة الرمل لبحث عدد من المقترحات المقدمة حول نظام تكوين وإنشاء الشعب واللجان النوعية وذلك خلال الدورة الجديدة التي من المقرر أن يجري تشكيلها الفترة القادمة.

تعديلات مرتقبة

وأوضحت مصادر مطلعة للمال أن هناك عددا من التعديلات المقترحة سيناقشها رؤساء اللجان والشعب في هذا الاجتماع في الغرفة التجارية .

وأكدت على أن هذه التعديلات المقترحة مقدمة من البعض وهي تشمل عده نقاط وأبرزها تغيير أعداد مجالس إدارة بعض الشعب واللجان النوعية عن الأعداد القائمه حاليا فضلاً عن مقترحات أخرى تشمل المدة الزمنيه التي يجري فيها الانتخابات لهذه الشعب واللجان النوعيه لتصبح كل عامين بدلا من أربع أعوام في كل دورة وفقا للمصادر .

وأشارت المصادر إلى أن هناك اجتماعا عقده مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة يوم السبت الماضي، وتم خلاله الإشارة إلى رؤساء الشعب واللجان النوعية، لتحديد المطالب الخاصة.

أسباب الرفض

وعلمت المال أن هناك رفضا من عدد من رؤساء الشعب لمقترح تخفيض فترة ولاية مجالس إدارة اللجان والشعب لتصبح عامين في الدوره الجديدة وذلك عوضا عن النظام القائم والمعمول به حاليا في تشكيل هذه الشعب النوعية والذي يضمن إجراء انتخابات لمجلس إدارة اللجان والشعب تستمر لمدة 4 سنوات.

ويرجع أصحاب الرفض لهذا المقترح لبعض الأسباب ومنها اعتبار أن فترة العمل هو وقت غير مناسب ولا يتيح الوقت المناسب لمجلس إداره الشعب خلاله عرض توجهاتهم وبذل مجهوداتهم ، خاصة أن بعض المسؤولين يحتاجون فترات طويلة للتواصل معهم.

ولفت البعض إلى أن التواصل مع بعض المسؤولين يستغرق فترة طويلة ،وبالتالى فتره التجاوب بعض المسؤولين وما تستلزمه إجراء المخاطبات تمتد عادة في لفترات طويله وبالتالي فان فتره العامين قد لا تكون كافية بعرض إتاحة وإبراز مجهودات هذا المجلس

ويسعى عدد من أعضاء اللجان النوعية إلى بلورة رؤية محددة بنهاية الاجتماع ليتم بعد ذلك عرضها على مجلس إدارة الغرفة التجارية.