الغرفة التجارية تنفي انتشار إنفلونزا الطيور «H10N3» بين المزارع

نفي الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية انتشار فيروس إنفلونزا الطيور” H10N3″ في قطعان الدواجن، مؤكدا أن تصريحاته السابقة فهمت خطأ ، فهو لم يقل او يحذر من تداول الدواجن الحية ،أو 70%منها مصابة ،ولكنه يقصد أن 80%من الدواجن تعمل وفقا للنظام المفتوح وليس النظام المغلق الذي يسمح بوصول الأمراض إلي المزرعة .

وأضاف السيد – في تصريحات خاصة لجريدة “المال”- أن 60%من أمراض الدواجن مسئول عنها النظام المفتوح الذي يسمح بانتقال المرض من مزرعة لأخري خلافا للنظام المغلق الذي يتوفر فيه الأمان الحيوي في المدخلات والمخرجات من المزرعة ويسير بطريقة عزل المزرعة عن محيطها .

فيروس إنفلونزا الطيور “H10N3” لم يرصد حتي الآن

وكشف السيد أن حجم إصابات مزارع الدواجن ضئيلة حاليا وهي أقل من العام الماضي، ولا تتعدي من 5 إلي 10%فقط وهي الفيروسات الموسمية مثل النيوكاسل وIB وغيرها وهي معتادة وغير خطرة، كما أنه حتي الآن لا توجد إصابات ثابتة بفيروس إنفلونزا الطيور” H10N3″ حتي الآن في مصر.

من جانبه، أكد خبير دواجن رفض ذكر اسمه أن هناك إصابات في المزارع الداجنة بفيروسات نيوكاسل وIB وإنفلونزا الطيور الموسمية وغيرها ووصف الإصابات بأنها كبيرة وخطيرة علي حد وصفه ،وتؤثر علي مناعة القطعان وحتي الآن لا نعلم أن كان الفيروس هو فيروس إنفلونزا الطيور H10N3 أم غيره .

صاحب مزرعة يكشف حجم إصابات مزارع الدواجن

وأكد عمرو حمد منتج دواجن من البحيرة أن هناك أضرارا حاليا في مزارع الدواجن تصل إلى50%علي حد تقديره ،نتيجة انتشار أمراض الدواجن.

وأوضح حمد أن هناك عدوي وإصابات لا نعرف ما هي قد تكون العترات المتوطنة في مصر أو فيروس إنفلونزا الطيور “H10N3” لا أحد يعلم سببها .

وأكدت وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية في وقت سابق اليوم ، أن مصر خالية من العترة الجديدة لمرض إنفلونزا الطيور في الصين H10N3 بعد الإعلان الأخير عن أول إصابة بشرية بها مؤخرا في مزرعة دواجن في منطقة شينجيانغ وأكدت الوزارة أنه لم يرد لها شكاوي من أي نوع ونفت إصابة 70%من الدواجن في المزارع .

هل ينتقل فيروس إنفلونزا الطيور “H10N3” بين البشر

وظهرت أول حالة لإصابة بين البشر في 28 أبريل الماضي، وتحديدا في إحدى مستشفيات مدينة تشنجيانج الصينية، حيث تم حجز رجل أربعيني، تظهر عليه أعراض حمى، الثلاثاء الماضي، أعلنت الصين بعد تشخيصه، أول إصابة بشرية بسلالة نادرة انفلونزا الطيور “H10N3، و ذلك في بيان للجنة الصحة الوطنية الصينية.

ونفي الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية لـ “المال”وجود إنفلونزا الطيور بنسختها الجديدة في مصر وهو فيروس “H10N3” ،حيث توجد لجان بيطرية تتابع وتفحص مزارع الدواجن حاليا وفقا لجدول زمني محدد.

وأوضح محمود أن مرض إنفلونزا الطيور” H10N3″لا ينتقل بسهولة عبر البشر، كما أنه فيروس ضعيف وليس شديد الضراوة وهو معروف وغير منتشر وموجود منذ التسعينات .

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية عدة نقاط وبيانات أولية عن فيروس إنفلونزا الطيور “H10N3″وهي أن الفيروس يستهدف الطيور البرية والدواجن و يكون قاتلا للطيور كما أنه لا توجد معلومات أن فيروس H10N3 يمكن أن ينتشر بسهولة بين البشر.

وأكدت اللجنة أن طريقة مهاجمة الفيروس يكون من خلال قطرات الجهاز التنفسي بين الطيور ،وهو مشابه لفيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا، كما لا يوجد دليل يشير إلى أن فيروس “H10N3” إنفلونزا الطيور، يمكن أن يتسبب في انتقال العدوى من إنسان إلى آخر كما أن خطر انتشاره بشكل واسع النطاق منخفض للغاية.

واتخذت وزارة الزراعة إجرائين لمنع دخول فيروس انفلونزا الطيور في مصر وهو فيروس H10N3 حيث يتم رصد ومتابعة خط هجرة الطيور لمنع اختلاطها بمزارع الدواجن القريبة منها ،ومنع نزولها إلي الغيطان وأيضا متابعة والكشف علي الدواجن المستوردة المجمدة والمبردة من الخارج .