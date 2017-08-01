الغرفة التجارية: تقرير سنوي يكشف زيادة أسعار السلع

محمد مجدي:كشف تقرير سنوي حديث صادر عن غرفة القاهرة التجارية أن هناك بعض السلع ارتفعت أسعارها منذ العام الماضي، وحتي الآن؛ بسبب زيادة معدلات التكلفة.وأشار التقرير الصادر عن شهر يونيو 2017، مقارنة بنفس الشهر في عام 2016؛ عن زيادة في أسعار الحبوب والبقوليات، حيث ارتفع سعر الأرز البلدى السائب من &nb

محمد مجدي:

كشف تقرير سنوي حديث صادر عن غرفة القاهرة التجارية أن هناك بعض السلع ارتفعت أسعارها منذ العام الماضي، وحتي الآن؛ بسبب زيادة معدلات التكلفة.

وأشار التقرير الصادر عن شهر يونيو 2017، مقارنة بنفس الشهر في عام 2016؛ عن زيادة في أسعار الحبوب والبقوليات، حيث ارتفع سعر الأرز البلدى السائب من 6.5 إلي 8 جنيهات، والأرز البلدى المعبأ من 8 إلي 10 جنيهات، والفول البلدى السائب من 12 إلي 13.5 جنيه، والفول المستورد السائب من 7.5 إلي 10 جنيهات، والفول المجروش السائب من 8 إلي 10 جنيهات، والعدس الأصفر السائب من 14 إلي 20 جنيها، والعدس بجبة البلدى السائب من 14.5 إلي 19 جنيها، والعدس بجبة المستورد السائب من 12 الي 17 جنيها.

وأشار التقرير إلي زيادة أسعار الزيوت والمسلى منذ شهر يونيو 2016 إلي نفس الشهر من العام الجاري، حيث ارتفع سعر زيت الذرة اللتر من 9 إلي 16.25 جنيه، وبعض الأنواع من 15 إلي 24 جنيه، وزيت عباد من 14 إلي 22 جنيها، وبعض الأنواع من 14.5 الي 23.5 جنيه، وزيت الخليط قلية 800 ملي من 9.75 إلي 19 جنيها، وكيلو الزبدة الطبيعى السائب من 54 إلي 95 جنيها، والزبدة الطبيعى المستوردة السائب من 40 إلي 80 جنيها، والمسلى الطبيعى البلدى السائب من 58 إلي 110 جنيهات، والمسلى الطبيعى البلدى المعبأ الجاموسي من 37 إلي 85 جنيها، والمسلى الصناعى المعبأ كيلو ونصف من25.5 إلي 37.75 جنيه.

وتابع التقرير أن كيلو السكر ارتفع منذ العام الماضي حتي الآن من 5.5 جنيه إلي 10.5 جنيه، وشاي (ليبتون / ناعم) 250جراما، ارتفع من 13 إلي 22.5 جنيه، وشاي (العروسة/ ناعم) 250 جراما من 10.50 إلي 18.50 جنيه، والمكرونة (سائب/ شعبي) الكيلو من 4.25 إلي 7.25 جنيه، ومكرونة (معبأ/ شعبي/ ستار) 400 جرام من 2.5 إلي 4 جنيهات، والمكرونة (معبأ / فاخر / ريجينا) 400 جرام من 5.5 إلي 6.25 جنيه، والدقيق ( سائب ) الكيلو من 4 إلي 7.25 جنيه، والدقيق (معبأ) كيلو من 5 إلي 8.5 جنيه، بينما ارتفع كيلو الجبن الأبيض دوبل كريم (سائب) من 33 إلي 47.5 جنيه، والجبن الاسطنبولي ( سائب ) من 33 جنيها إلي 47.5 جنيه، والجبن الرومي القديم من 60 إلي 80 جنيها، والجبن الرومي الجديد من 50 إلي 70 جنيها، والجبن المطبوخ المثلثات 120 جراما من 3.5 إلي 6.75 جنيها، واللبن الطبيعي (جاموسي / سائب) من 8 جنيها إلي 11 جنيهات، واللبن المبستر لتر من 9 إلي 12.50 جنيه، واللبن المبستر (معبأ) لتر من 9.25 إلي 13.25 جنيها، واللبن المبستر (معبأ) 500 ملي من 4.25 إلي 6 جنيهات، واللبن المجفف 300 جرام من 25 إلي 43 جنيها، وبيض المائدة مزارع (أبيض / أحمر) من 18 إلي 38 و39 جنيها.

ولفت التقرير إلي زيادة أسعار اللحوم والدواجن والأسماك؛ حيث ارتفع كيلو اللحوم الكندوز من 89 إلي 140 جنيها واللحوم الجاموسي من 67 إلي100 جنيه، واللحوم الضأن البلدى الكيلو ارتفع من92 إلي 145 جنيها، واللحوم الجملى من 58 جنيها إلي 100 جنيه، واللحوم البرازيلي المجمدة من 46 الي 75 جنيها، واللحوم السودانى الطازجه من61 الي 95 جنيها في حين ارتفعت اسعار الدجاج الابيض المزارع (حى) من 23 الي 35 جنيها ،ودجاج مزارع أحمر (حى) من 26 الي 37 جنيها ودجاج بلدى من 27 الي 37 جنيها، ودجاج مجمد( ساديا / برازيلي) من 28 الي 35.5 جنيها.

ونوه التقرير إلي زيادة أسعار الأسماك؛ ليرتفع سعر البلطى الكبيرمن 16.5 إلي 30 جنيها ،والبلطي المتوسط من 15 إلي 25 جنيها، والبورى الطازج من 36 الي 65 جنيها ، والمرجان المجمد من 28 الي 35 جنيها ، والتونه المجمد من 17 الي 26 جنيها والجمبرى والوسط من 100 الي 165 والفليه (قشر بياض) من 72 الي 100 جنيه.

وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة ، إن هناك رصد مستمر لحالة السوق ومدي تغير الأسعار والأسباب التي تؤدي إلي ذلك لإعلانها أولا بأول ؛من خلال مرصد الأسعار الدائم بالغرفة.

ونوه” العربي” إلي ضرورة متابعة حالة السوق في مختلف القطاعات؛ لرصد الحركة التجارية بصورة مستمرة بشكل يومي و أسبوعي و شهري وسنوي أيضا، مشيرا الي إن تغير أسعار بعض السلع منذ العام الماضي حتي الان يرجع لأختلاف عناصر التكلفة بداية من مرحلة الأنتاج مرورا بحلقات التداول حتي الى إن تصل للمستهلك النهائي ،وهي عناصر مختلفة تتحكم في أسعار السلع.