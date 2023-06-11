الغرفة التجارية تعرض مشكلات منتسبيها على قيادات مصلحة الضرائب

أنهت الغرفة التجارية فى الإسكندرية والهيئة العامة للاستعلامات عصر اليوم فاعليات اللقاء الموسع الذى تم تنظيمه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية مع عدد من أعضائها من الشعب واللجان المختلفة ومنتسبي الغرفة، وذلك لعرض المعوقات والمشكلات الضريبية.

ويأتى عقد اللقاء عقب اعتذار مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن حضور اللقاء لارتباط طارئ ما أدى لصعوبة حضوره لقاء اليوم.

ويأتى عقد هذا اللقاء ضمن جهدد الهيئة العامة للاستعلامات تواصل لقاءات التوعية عن مستجدات التشريعات الضريبية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية فى الإسكندرية ومركز النيل للإعلام.

وفى خلال اللقاء تحدث المستشار عمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات عن دور الهيئة في التوعية المجتمعية بالفاتورة الإلكترونية والرقمنة وما صاحبها من مستجدات ضريبية من خلال حملة إعلامية مشتركة مع مصلحة الضرائب، لافتا أنه تم تنظيم 12 لقاء حتى الآن مع مصلحة الضرائب علي مدار عامين.

وبدوره تحدث الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق الضريبية عن مشكلات الإيصال الإلكترونى عند التطبيق.

وتحدث سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة عن الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى

والأستاذ رجب محروس مستشار رئيس المصلحة عن معالجة المشكلات الخاصة بالتقدير الجزافى للممولين من خلال الفاتورة الإلكترونية.

ومن جانبه تحدث الاستاذ ابراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بالمصلحة حول التعديلات التشريعية للضرائب وهى تعديلات حكومية على قانون الإجراءات الضريبية أمام مجلس النواب لتدعيم وتعزيز مكانة الدولة الإقتصادية والسياسية على الساحة الدولية بالقانون.

وتم خلال اللقاء مناقشة المعوقات التي تواجه التجار ومنتسبى الغرفة التجارية فى الإسكندرية وبحث آليات حلها.