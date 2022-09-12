الغرفة التجارية تطرح مشكلة إلزام المتوقفين عن النشاط مؤقتا بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

قال محمد حفني عضو مجلس إداره الغرفة التجارية في الإسكندرية ، إن هناك مشكلات تم طرحها من قبل البعض تخص الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، خاصة فى حالات الشركات المتوقفة توقفا مؤقتا.

وأضاف حفنى خلال مشاركته وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة فى لقاء قيادات مصلحة الضرائب أمس بمقر الغرفة أن مشكلة الشركات المتوقفة، والتى تقدمت بطلب وقف مؤقت وليست وقفا دائم، أصبحت مطالبة بضروره التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل منتصف الشهر الجارى.

وأوضح عضو مجلس إداره الغرفة التجارية في الاسكندرية ، أن توجه تلك الشركات إلى التسجيل بشكل ذاتي سيتطلب بعض الإجراءات التى ستؤدى إلى زيادة الأعباء عليها طبقا لمتطلبات الانضمام للمنظومة.

وأشار حفنى إلى أن تلك الأعباء تشمل منظومة الختم الإلكتروني، والذي يكلف نحو 2000 جنيه في العام ومرورا ببعض الإجراءات الأخرى.

وطالب عضو مجلس إداره الغرفة التجارية في الإسكندرية، أن يتم تسهيل مؤقت على مؤقت على تلك الشركات عبر إعطاء تعليمات للمأموريات بأن يتم التسجيل لديها على الأقل لتسهيل عمليه تسجيلهم عبر المأموريات الضريبيه حتى نخفض من التكاليف التى يتحملوها خاصة أنهم متوقفين.

وفيما طلب البعض من الحضور بتطبيق روح القانون وأن يكون هناك مهله ولو شهر حتى واحد حتى لا يتضرر من لم يتمكن من التسجيل في منتصف سبتمبر الجارى، خاصة في ظل ضيق الوقت.

وبدوره عقب بعض مسؤلى مصلحة الضرائب بأنه يمكن للشركات المتوقفه توقف مؤقت أن تتوجه إلى المأموريه الضريبية بتسجيلها على المنظومة.