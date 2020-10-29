اقتصاد وأسواق

الغرفة التجارية تطالب رؤساء الشعب بتقديم المشكلات الضريبية لعرضها على وزير المالية

الغرفة طالبت رؤساء الشعب بتقديم أى مشكلات ضريبية تواجههم قبل الأحد المقبل
معتز محمود 12:51 ص, الجمعة, 30 أكتوبر 20 12:51 ص, الجمعة, 30 أكتوبر 20

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بدأت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية فى الطلب من رؤساء الشعب النوعية التابعة لها بتقديم أى مشكلات مالية أو ضريية؛ لعرض المشكلات التى تواجههم على وزير المالية.

تقديم أى مشكلات ضريبية تواجههم قبل يوم الأحد المقبل

وكشفت مصادر مُطلعة فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أن الغرفة طالبت رؤساء الشعب بتقديم أى مشكلات ضريبية تواجههم قبل يوم الأحد المقبل .

وأضافت المصادر أن الغرض من هذة المخاطبة عرض تلك المشكلات على وزير المالية فى لقاء معه.

وكشفت المصادر أن بعض رؤساء الشعب أبدوا تحفظهم عن تحديد مهلة شهر واحد لتسوية ضريبة القيمة المضافى بدلاً مما كان مطبق سابقا، حيث كانت التسوية كل شهريين.

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وأوضحت المصادر أن بعض رؤساء الشعب أوضحوا أن التعديلات سيترتب عليها مخالفات وسداد غرامات للمخالفين فى وقت يشهد تراجع الحركة التجارية .

ونظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، قبل أيام، اجتماعًا لمناقشة “قانون الضريبة على القيمة المضافة” رقم 67 لسنة 2016، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، والأستاذ احمد سعد المستشار القانوني للغرفة، والأستاذ السيد أبو القمصان المستشار الاقتصادي للغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة أحمد صقر، والمهندس شريف الجزيري، محمد حفني.

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وقال أحمد الوكيل رئيس “غرفة الإسكندرية”، خلال كلمته فى هذا الأجتماع إن الهدف من اللقاء مناقشة “قانون الضريبة على القيمة المضافة” رقم 67 لسنة 2016، خصوصًا فيما يخص استحقاق ضريبة على السلع المعفاة من القيمة المضافة بأثر رجعي، وتأثيرها على الشركات، بحضور عدد من ممثلي بعض الشركات الكبرى.

كما يأتي ذلك الطلب بعد أيام تنظيم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، دورة تدريبية لشباب الخريجين للإلمام بقوانين وزارة المالية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية “دخل- قيمة مضافة”، ومصلحة الضرائب العقارية، مع المعايير المحاسبية المصرية، ذلك بدءً من يوم الخميس الموافق 15-10-2020، من الساعة الـ6 مساءً حتى الت8 مساءً، يوميًا ما عدا يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.

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وتقدم لجنة “الممول والضريبة” بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الدورة التدريبية لشباب الخريجين للإلمام بقوانين وزارة المالية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية “دخل- قيمة مضافة”، ومصلحة الضرائب العقارية، مع المعايير المحاسبية المصرية.

ومن المقرر أن تقدم الدورة التى تتظمها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لشباب الخريجين وأبناء منتسبي الغرفة التجارية بالإسكندرية، لدفعة 2018 2019 2020، من كلية التجارة شعبة المحاسبة، بتقدير امتياز أو جيد جدا أو جيد.

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بقلم معتز محمود

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