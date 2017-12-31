الغرفة التجارية تتوقع زيادة 5% في أسعار الآلات والمعدات

دعاء حسنيتوقع المهندس حمادة العجواني، عضو شعبة الآلات والمعدات بالغرفة التجارية بالقاهرة، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك "تومياد"، زيادة أسعار الماكينات والآلات والمعدات الهندسية المستوردة، بين 3 و5% خلال عام 2018، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع تكلفة النقل والشحن والجمارك.وشدد العجواني، في بيا

دعاء حسني

توقع المهندس حمادة العجواني، عضو شعبة الآلات والمعدات بالغرفة التجارية بالقاهرة، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك “تومياد”، زيادة أسعار الماكينات والآلات والمعدات الهندسية المستوردة، بين 3 و5% خلال عام 2018، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع تكلفة النقل والشحن والجمارك.

وشدد العجواني، في بيان له، اليوم الأحد، على ضرورة الاعتماد على الصناعة المحلية في تلبية حاجة المصانع خلال الفترة المقبلة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات الهندسية، لما لها من أهمية في زيادة معدلات الإنتاج المحلي، وإنعاش حركة التصدير وخروج المنتج المصري للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن مدينة الصناعات الهندسية، المزمع إنشاؤها بشراكة تركية، جاءت نتيجة لاتجاه الدولة إلى التصنيع وتقليل الاستيراد، موضحًا أن المدينة تشمل كافة الخدمات، وتحتوي على 1300 وحدة، وستساهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة، وتطوير مناخ الصناعة في مصر، وستجعل العالم ينظر إلى مصر نظرة أخرى قائمة على نهضة صناعية حقيقية.