الغرفة التجارية تتوقع انخفاض سعر الأرز إلى 5 جنيهات

المصيلحي: جار تحديد قيمة توريد المحصول المحلي بالتعاون مع الزراعةاتحاد الصناعات: قرار الرئيس ينقذ المضارب من الإغلاقمحمد مجدى والصاوى أحمد وأحمد اللاهونى:توقعت الغرفة التجارية فى القاهرة انخفاض سعر كيلو الأرز فى السوق المحلية إلى 5 جنيهات، بعد موافقة رئيس الجمهورية على قرار فتح باب الاستيراد.

المصيلحي: جار تحديد قيمة توريد المحصول المحلي بالتعاون مع الزراعة

اتحاد الصناعات: قرار الرئيس ينقذ المضارب من الإغلاق

محمد مجدى والصاوى أحمد وأحمد اللاهونى:

توقعت الغرفة التجارية فى القاهرة انخفاض سعر كيلو الأرز فى السوق المحلية إلى 5 جنيهات، بعد موافقة رئيس الجمهورية على قرار فتح باب الاستيراد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وافق الأحد على استيراد الأرز من الخارج، بعد الاجتماع الذى عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريح خاص لـ«المال»، إن الموافقة على فتح باب استيراد الأرز سيزيد المعروض منه ويؤدى فى النهاية لانخفاض سعره بنسبة لن تقل عن %30.

وأضاف أن فتح الاستيراد سيتزامن مع حصاد المحصول المحلى خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، وهو ما سيتيح فائضا كبيرا بها، وهبوطا فى أسعار الأرز ليتراوح سعره بين 5 و6 جنيهات، وفقًا لدرجة النقاوة والجودة.

يشار إلى أن وزارة التموين تحتاج لما يقرب من 112 ألف طن أرز شهرياً لطرحها على البطاقات التموينية بسعر أقل من السوق، إذ كان يتم طرح الكيلو بسعر 6.5 جنيه، حتى شهر أبريل الماضى، ثم ارتفع إلى 9 جنيهات بعد اختفائه لمدة شهرين متتاليين على البطاقات.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين لـ»المال»، إن قرار فتح باب استيراد الأرز، يأتى لصالح السوق المحلية، موضحاً أنه سيتم بحث الكميات المراد استيرادها، والمناشئ المستهدفة، للعمل على وجود احتياطى آمن منه.

يذكر أن الحكومة استوردت نحو 80 ألف طن أرزا من الهند عام 2014، ليتم طرحه على البطاقات التموينية، لكنه لم يلق إقبالا، وظل متكدسا فى المخازن أكثر من عام كامل، ثم تم صرفه فى المجمعات الاستهلاكية، بعد عاصفة من رفض حاملى البطاقات التموينية تسلمه.

وأضاف المصيلحى، أنه يتم حاليًا التعاون مع وزارة الزراعة، لتحديد أسعار تسلم الأرز من الفلاحين خلال الموسم المقبل، على أن يتم الوقوف على أفضل الأسعار التى ترضى المزارع.

واعتبر رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات قرار الاستيراد طوق نجاة لأصحاب المضارب التى كانت ستواجه شبح الإغلاق نتيجة تقلص الإنتاج المحلى.

وربط «شحاتة» بين استيراد الأرز على هيئة الشعير، بالقمح الذى تستورده مصر قائلا إن مصر تستورد القمح وتوصله للمطاحن لطحنه، والأرز تتسلمه المضارب لضربه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى خطورة من استيراد الأرز على نشاط زراعته فى مصر، رافضاً تحديد السعر أو الكميات التى من المتوقع أن يتم طرحها من المنتج المستورد فى مصر.

يشار إلى أن موسم حصاد الأرز يتم خلال شهرى أغسطس وسبتمبر من كل عام، وكانت الحكومة قد اشترت طن الأرز من الفلاحين فى الموسم الماضى بسعر يتراوح بين 4300 و6 آلاف جنيه.