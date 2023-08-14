الغرفة التجارية بمطروح تنهى تشكيل أعضاء هيئة المكتب وتستعد لإنشاء شعب جديدة

أنهى مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة مطروح من تشكيل أعضاء هيئة المكتب للدورة الجديدة الممتدة لأربع سنوات من 2023 وحتى 2027 .

وقد أسفرت التشكيلة الجديدة لهيئة المكتب عن فوز مختار جبريل كرئيساً لمجلس إدارة الغرفة التجارية والدكتور حسن عبدالمقصود ريزة نائباً أول وصلاح فايز نائباً ثانى لرئيس الغرفة

كما أسفرت التشكيلة الجديدة عن فوز ممدوح منصور خوير بمنصب سكرتير عام الغرفة وسليمان على عبد الواحد بمنصب أمين للصندوق ومحمد حسن امين صندوق مساعد .

وزتولى عضوية مجلس الأدارة كلاً من جمال حماد وفضل جمعه واجمد الدسوقى ومنعم كويلة ومجدى ابوشليف وعبدالله عبدالكريم وحمدالله ميهوب وعزمى كيلاني.

وكشف أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح لـ ” المال ” عن أنه من المقرر أن تشهد الدورة الجديدة إنشاء عدد من الشعب الجديدة فى بعض القطاعات التى لم تكن موجودة من قبل مثل شعبة الصيادلة وشعبة للمقاولات وشعبة أكسسوارات المحمول وغيرها .

وشهدت إنتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح هذا العام منافسة بين قائمتين هما أبناء مطروح والمستقبل بعد أن فشلت الجهود الرامية لإنهاء الأنتخابات بالتزكية عبر التوافق على أعضاء مجلس الإدارة على غرار الدورة الحالية التى انتهت

وفازت القائمة الأولى التى تطلق على نفسها قائمة أبناء مطروح 7 مرشحين وتضم كلاً من سليمان على عبد الواحد ، مختار جبريل على، جمال عبد السلام محمد حماد ، حسن عبد المقصود قدورة دريزه ، منعم فؤاد محمد كويله ، فضل جمعة عبدالشفيع، أحمد محمد الدسوقى .

وتبلغ عدد اللجان الانتخابية فى الغرفة التجارية لمحافظة مطروح لجنة واحدة فقط وبينما يبلغ عدد الناخبين ألفين و961 ناخبا ويكون مقر الانتخابات بمقر الغرفة بمطروح.