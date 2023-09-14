الغرفة التجارية بمطروح تنتهي من تشكيل عدد من اللجان

انتهت الغرفة التجارية بمطروح من تشكيل اللجان التابعة لها وذلك خلال اجتماع مجلس إدارتها والذي كان تشكيل بعض اللجان على رأس جدول أعماله بهدف اتخاذها وحسمها بجانب عدد من المواضيع والملفات الأخرى .

وكشف أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح لـ”المال” أن عملية تشكيل اللجان أسفرت عن تولي سليمان على عبد الواحد رئاسة لجنة تنظيم الأسواق .

وأضاف أن لجنة شئون العاملين تولى رئاستها منعم كويلة وبعضوية اثنان من مجلس الإدارة .

ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح إلى أن لجنة فض المنازعات تولى رئاستها جمال حماد وبعضوية اثنين من مجلس الإدارة.

وكانت التشكيلة الجديدة لهيئة المكتب للغرفة التجارية بمحافظة مطروح قد أسفرت عن فوز مختار جبريل كرئيس لمجلس إدارة الغرفة التجارية والدكتور حسن عبدالمقصود ريزة نائبا أول وصلاح فايز نائباً ثانى لرئيس الغرفة .

كما أسفرت التشكيلة الجديدة عن فوز ممدوح منصور خوير بمنصب سكرتير عام الغرفة وسليمان على عبد الواحد بمنصب أمين للصندوق ومحمد حسن امين صندوق مساعد .

وتولي عضوية مجلس الإدارة كل من جمال حماد وفضل جمعة وأحمد الدسوقي ومنعم كويلة ومجدي أبوشليف وعبدالله عبدالكريم وحمدالله ميهوب وعزمي كيلاني.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الجديدة إنشاء عدد من الشعب الجديدة في بعض القطاعات التي لم تكن موجودة من قبل مثل شعبة الصيادلة وشعبة للمقاولات وشعبة إكسسوارات المحمول وغيرها.