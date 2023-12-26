الغرفة التجارية بمطروح تدرس توسعة المنفذ الرئيسي لبيع السلع الغذائية المخفضة

تدرس الغرفة التجارية بمطروح زيادة مساحة أحد المنافذ التابعة لها لبيع سلع غذائية للموطنين ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين بنسب تتراوح من 15 إلى 25% والتي دخلت حيذ التنفيذ قبل عدة أسابيع.

وقال سليمان علي عبد الواحد رئيس لجنة تنظيم الأسواق بالغرفة التجارية بمطروح، وعضو مجلس إدارتها إن الغرفة تخطط لتوسعة أحد المنافذ التابعة لها عبر زيادة المساحة المخصصة لعرض السلع لتوسيع استفادة المواطنين من تلك المبادرة .

وأضاف لـ”المال” أنه من المقرر أن يتم أضافة مساحة تعادل ضعف المساحة الحالية لمنفذ البيع الذي يقع في نطاق مركز مرسى مطروح عاصمة المدينة .

وأكد أن المساحة الحالية للمنفذ تبلغ نحو 150 مترا فقط ، لافتا إلى أنه قد يجرى العمل على إضافة 300 متر أخرى لتصبح المساحة 450 مترا.

ولفت إلى أن التوسع سيكون عبر إقامة شوادر في المنطقة التي تقع بجانب مقر الغرفة وبالقرب من المنفذ المقام حالياً.

وكشف رئيس لجنة تنظيم الأسواق بالغرفة التجارية بمطروح ، وعضو مجلس إدارتها أن الغرفة نجحت في الحصول على خصومات إضافية تضاف إلى الخصومات المعلنة بالمبادرة لتحقيق أفضل استفادة للمواطنين .

وأكد أن منفذ الغرفة أصبح يبيع بخصومات تصل إلى نحو 30% وهو ما يزيد عن تلك الخصومات التي أعلنت عنها المبادرة في بعض الأحيان .

يشار إلى أن الغرفة التجارية بمطروح انتهت من تجهيز أول منفذ بيع للمواطنين ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض السعار يتبع الغرفة في مدينة مرسى مطروح، والذي يعد باكورة تلك المنافذ التي تنشئها العرفة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار وتم افتتاحه من قبل محافظ مطروح قبل أسابيع .