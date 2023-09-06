الغرفة التجارية بمطروح تتجه لتنظيم معارض «أهلا مدارس» بالمحلات بدلا من الشوادر

تتجه الغرفة التجارية بمطروح هذا العام إلى تنظيم معارض أهلاً مدارس بعدد من المكتبات والمحلات التجارية المنتشرة في نطاق بعض الأحياء والتي ستلتزم بتخفيضات في الأسعار بنسب يتم الاتفاق عليها بدلاً من إقامة بعض الشوادر بنطاق الشوارع .

وقال سليمان وحيدة أمين الصندوق الغرفة التجارية بمطروح إن الاتجاه الذي تعمل الغرفة على تطبيقه هذا العام هو إيجاد خصومات حقيقة للمواطنين على السلع المدرسية ، بعيداً عن الأضواء والشو الإعلامى الذى كان يصاحب إنشاء بعض الشوادر فى الشوارع.

وأضاف لـ ” المال ” أن الغرفة هذا العام ستقوم بتنظيم معارض أهلا مدارس داخل عدد من المكتبات والمحال التى ستشارك فى هذا المعرض بإرادتها وبشكل اختيارى وسيتم تركيب لافتات توضح نسب التخفيضات على الأماكن والمحلات المشاركة فى هذا المعرض.

وأوضح أن هذه الآلية تضمن وجود تخفيضات حقيقية لأن المشاركة فى هذه المعارض تكون اختيارية، وستضمن وجود تخفيضات فى أسعار المنتجات والمستلزمات الدراسية بنحو 20% .

وأوضح أن الأموال التى كان يتم إنفاقها على تجهيز وإقامة الشوادر لهذا الغرض سيتم إنفاقها لتدعيم تلك السلع المدرسية للمواطنين ما يضمن استفادة أفضل من الأموال التى يتم أنفاقها ، وبالتالى تحويل تكلفة إنشاء الشوادر إلى خصومات للمستهلكين .

وكشف أمين الصندوق الغرفة التجارية بمطروح أنه تم فتح باب التقدم لأصحاب المكتبات والمحلات التجارية الراغبة فى المشاركة فى معرض أهلاً مدارس هذا العام ، لافتاً إلى أن هناك أقبال على المشاركة .

وأوضح أنه حتى الآن هناك 9 مكتبات تقدمت للمشاركة ضمن المحلات التى تعمل ضمن نطاق المعرض والتى سيتم تركيب لافتات عليها توضح مشاركتها فى المعرض ونسب الخصم التى يتم منحها على المنتجات.

وأكد أنه من المقرر أن يتم البدء فى تنفيذ هذا المعرض بهذه الآلية الأسبوع المقبل ، لافتاً إلى أنه حال نجاحه يمكن استمراره .

كان محافظ مطروح قبل أيام قد استقبل عددا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح وتم خلال اللقاء عرض سبل التعاون مع جهود المحافظة ومديرية التموين في التخفيف عن أعباء المواطنين ، خاصة في المشاركة في إقامة معارض وفعاليات تعرض مزيد من المنتجات بأسعار مخفضة لأهالي مطروح ومنها أهمية الإسراع في الأعداد لمعرض أهلا مدارس، مشيدا بالمشاركة وتكاتف أبناء المحافظة في مزيد من الفعاليات لخدمة أهالى مطروح.