الغرفة التجارية بمطروح تبدي تفاؤلها لموسم الصيف السياحي هذا العام

أبدى أعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية فى مطروح تفاؤلهم بشأن موسم الصيف السياحى هذا العام مقارنة بالموسم الماضى، موضحين أن المصطافين والزائرين يكون فى صلب اهتمامهم فتح الشواطئ، وهو ما أدى للبدء فى حجز للوحدات المصيفية، وأن متوسط الحجوزات ينعكس قليلاً على مستويات الأسعار.

وتوقع عدد من تجار وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية فى مطروح بأن تكون العودة للعمل بالمواعيد الصيفية التى دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية من شأنها أن تساهم فى زيادة الحركة خلال موسم الصيف السياحى الذى ينتظره العديد من أهالى المحافظة، لافتين إلى أنه حتى الآن لم تظهر مشكلات نتيجة عدم وجود كثافة من الزائرين والمصطافين حتى الآن.

وفيما يرى تجار أن بعض المحلات التجارية لا يزال جزءا منها مغلق، باستثناء بعض المطاعم والتى يعمل منها يشهد حركة بسيطة، بينما يرى البعض أنه بدأ العمل بالفعل، وبدأت البضائع تتحرك للمعارض والمحال.

وفى البداية، قال مختار جبريل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، إن عملية الحجوزات فى موسم الصيف السياحى بدأت تنشط على مدار الأيام الماضية، وذلك بالنسبة للأفراد والمؤسسات.

وأضاف جبريل أن المواعيد الصيفية التى دخلت حيز التنفيذ فى الفترة الماضية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية من شأنها أن تسهم فى زيادة الحركة فى بعض مناطق المحافظة خلال موسم الصيف السياحى.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أنه تم الاتفاق مع بعض الجهات والمؤسسات على تنفيذ بعض التعاقدات والحجوزات القديمة هذا العام.

وأرجع جبريل ذلك لأن هناك حجوزات وتعاقدات كان قد تم الاتفاق عليها فى العام قبل الماضى للصيف الماضى ولم يتم تأكيدها نتيجة الأوضاع التى خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من إجراءات احترازية خلال الصيف الماضى حالت دون تنفيذها.

واعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أن المواعيد التى كان قد تم تطبيقها قبيل عيد الفطر فى الفترة الماضية، والتى كانت تغلق فيها المحال فى الساعة التاسعة مساء لم تكن لتشجع المواطنين على زيارة المحافظة.

وقدر جبريل نسبة التعاقدات على الحجوزات بنسب تتراوح من 30 – 40%، لافتا إلى أنه فى الظروف الطبيعية فإنه من المفترض أن تشهد الفترة بين عيد الفطر وعيد الأضحى حجز كل الأماكن وحتى موعد دخول المدارس.

كما أشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، بعض المحلات التجارية لا يزال جزءا منها مغلق، باستثناء بعض المطاعم والتى تعمل، ويعانى جزء منها من ضعف الحركة.

واعتبر جبريل أن متوسط التعاقدات والحجوزات ينعكس قليلاً على مستويات الأسعار.

وأبدى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، تفاؤله بالموسم الصيف القادم، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تظهر مشكلات ربما لعدم وجود ضغط كبير حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل عدة أسابيع، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات، التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، كما أن الحكومة تعمل على قدم وساق؛ من أجل وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع جائحة كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس بجاهزية القطاع الطبي بشكل مستديم للتعامل مع هذه الجائحة.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارًا من أول يونيو 2021، حيث يستمر فتح المحال التجارية حتى ١١ مساءً والمطاعم إلى ١٢ مساءً.

وأكد مجلس الوزراء أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدسًا ملحوظًا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم “الشيشة”.



ومن جانبه أكد سليمان على عبد الواحد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أن هناك تفاؤلا بالموسم الصيفى، لافتا إلى أن البعض يستبشر خيرا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد موسم الصيف السياحى هذا العام تحسنا مقارنة بالموسم الماضى.

وأوضح أنه بدأ التعامل على الحجوزات للوحدات السياحية، لافتا إلى أن المصيف يعتمد على فتح الشواطئ.

وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، إلى أنه بدأ العمل وبدأت البضائع تتحرك للمعارض والمحلات فى مطروح.

وأوضح أنه وبعد تفعيل المواعيد الصيفية هناك شركات ونقابات فامت بحجز بعض الوحدات المصيفية ، بخلاف تعاقدلات الأفراد.

وأشار إلى أن متوسط أسعار الوحدات المصيفية هذا العام تتراوح من 150 جنيها إلى 1000 جنيه، وذلك حسب الموقع والمساحة والتشطيب؛ لأن المواقع المتميزة تشطيب سوبر.

وأشار إلى أن أبرز المناطق التى تشهد وحدات للتأجير فى مناطق بالقرب من شواطئ روميل والعوام وبالقرب من الكورنيش ومنطقة الليدو.

ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، إلى أن الخدمات تعد حاليا جيدة ومياه الشرب متوفرة، وتم إصلاح نسب من الشوارع، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى النواحى المرورية.