الغرفة التجارية ببورسعيد تنفي إلغاء العمل بالحصص الاستيرادية

أكد محمد سعده رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد استمرار العمل بالحصص الاستيرادية بنفس الضوابط والشروط الساري العمل بها وفقا لقانون المنطقه الحرة ١٢لسنة ٧٧ دون تغيير وذلك بالنسبة لتجار بورسعيد المستوردين للبضائع الواردة برسم المنطقة الحرة.

وذلك وفقا لبيان صدر اليوم الخميس عن الغرفة التجارية ببورسعيد عقب لقاء رئيس مجلس ادارتها ومجموعة من التجار والمستوردين باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

وأشار البيان إلى أن اللقاء جاء بعد الأزمة التى شهدتها المحافظة امس بسبب تصريحات المحافظ بإلغاء الحصص اعتبارا من العام القادم وذلك عقب قرار محكمة بورسعيد بإحالة القضايا المرفوعة من مواطنين ضد محافظ بورسعيد تم وقف حصصهم الاستيرادية باعتبارهم من غير مواليد بورسعيد ،بينهم من يعود تاريخ ميلادهم الى فترة تهجير الاسر البورسعيدية الى محافظات خارج بورسعيد بعد حرب ٦٧.

وأوضح البيان تمسك الغرفة بموقفها باستمرار العمل بالحصص الاستيرادية حيث أوضح ان اقتراح المحافظ بالعمل بإجراءات وضوابط جديده لم يتم عرضه على الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة المنوط بصرف الحصص الاستيراديه لمواطنى بورسعيد ممن يملكون سجلات تجارية أو الغرفة التجارية المسؤلة عن شئون التجار .