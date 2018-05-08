الغرفة التجارية ببورسعيد تنظم معرض أهلا رمضان .. 10 مايو

بورسعيد- أمانى العزازي تقيم الغرفة التجارية ببورسعيد الدورة الثالثة لمعرض أهلًا رمضان في الفترة من 10 إلى 31 مايو 2018، ومن المقرر أن يفتتح المعرض الدكتور على مصيلحى وزير التموين، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومحمد المصرى رئيس غرفة تجارة بورسعيد.ويتميز المعرض، هذا العام، باشتر

بورسعيد- أمانى العزازي





تقيم الغرفة التجارية ببورسعيد الدورة الثالثة لمعرض أهلًا رمضان في الفترة من 10 إلى 31 مايو 2018، ومن المقرر أن يفتتح المعرض الدكتور على مصيلحى وزير التموين، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومحمد المصرى رئيس غرفة تجارة بورسعيد.

ويتميز المعرض، هذا العام، باشتراك كبرى الشركات المنتجة لتوصيل السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة؛ لتقليل حلقات التداول بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار، كما تشارك القوات المسلحة وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومشروع تربية الماشية التابع لمحافظة بورسعيد، والذي سيعرض لحومًا بلدية بسعر 80 جنيهًا للكيلو، ويضم المعرض كل أنواع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان (لحوم بأنواعها. أسماك. دواجن. بط. خضراوات. فاكهة. تمور. زيوت. سكر أرز. دقيق. مكرونات. منتجات ألبان. ياميش…).

وذلك وفقًا لمحمد حسنين، أمين عام الغرفة، لافتًا إلى مساهمة الغرفة بكل تكاليف المعرض دون تحميل المشاركين فيه أي مصروفات، بالإضافة إلى صرف المقررات التموينية من الشركة العامة للجملة.. للمواطنين من خلال المعرض؛ تيسيرًا عليهم، بشرط اﻻلتزام بتخفيض الأسعار وعرض سلع جيدة وبكميات تفي باحتياجات الجمهور.

وأشار حسنين إلى أن برنامج المعرض اليومى يتضمن تقديم عروض سعرية وسلعية وسحوبات يومية وجوائز وهدايا.

ولفت إلى إنشاء غرفة عمليات بالمعرض برئاسته، وبالتنسيق مع ممثلى مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين وكل الجهات الرقابية، بالإضافة إلى شرطة المرافق والمرور والحماية المدنية والإسعاف وحي المناخ.

ومن المقرر أن يتم بث مباشر لمتابعة العروض والأسعار على موقع “الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد على فيسبوك وموقع الغرفة الرسمى www.ps-coc.com.