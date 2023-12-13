الغرفة التجارية ببورسعيد تطرح 2 طن سكر يوميا بسعر 27 جنيها للكيلو

بدأت الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، طرح 2 طن سكر يوميا بسعر 27 جنيه للكيلو ، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.

وأشار محمد سعده، اليوم إلى أن مشاركة الغرفة التجارية ببورسعيد في المبادرة، يأتي استمرارا للدور الذي تلعبه بشكل مستمر لتوفير السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وكميات وفيرة وجودة عالية من خلال تنظيمها ومشاركتها في العديد من المعارض والمبادرات بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكد أنه تم طرح طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو يوم الخميس الماضي وبداية من أول أمس تم طرح 2 طن سكر يوميا، مع السماح للمواطن بالحصول على كيسين فقط حتى تتاح الفرصة لحصول أكبر شريحة من المواطنين على السكر الذي اشترته الغرفة بسعر 27 جنيها للكيلو من أحد مصانع التعبئة في بورسعيد وتبيعه لأبناء المحافظة بنفس السعر، في إطار المشاركة المجتمعية للغرفة.