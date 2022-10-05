الغرفة التجارية ببورسعيد تتعاقد مع شركة خدماتي لسداد التأمينات الاجتماعية

وقع محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، وايهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة “خدماتي” للدفع الإلكتروني، بروتوكول تعاون اليوم الأربعاء، لتقديم خدمات السداد الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل بمقر الغرفة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار سعده، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التيسير على منتسبي الغرفة بتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وذلك استمرارًا للخطوات التي اتخذتها الغرفة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعملاء في إطار دعم منظومة “التحول الرقمي”.

وأوضح أنه سبق للغرفة استضافة مكتب التأمينات الاجتماعية للتخفيف على المواطنين نتيجة التكدس الذي كان يشهده مكتب التأمينات، إلا أن المكتب المتواجد بالغرفة يقدم فقط خدمة الاستعلام.

وأكد على اهمية التعاقد اليوم مع شركة “خدماتي” للدفع الإلكتروني، لتوفير ماكينات تحصيل إلكتروني بخزينة الغرفة تسهيلاً على أعضائها، على أن يتم العمل بها اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر 2022، لسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل بخزينة الغرفة.

ومن جانبه، أعرب إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة “خدماتي” للدفع الإلكتروني، عن سعادته لتقديم الشركة خدمات السداد الإلكتروني للمواطنين بالغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، وموجهًا الشكر لمجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد برئاسة الأستاذ محمد سعده، على التعاون المثمر لصالح منتسبي الغرفة.