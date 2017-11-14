الغرفة التجارية بالقاهرة: مشروع الرعاية الصحية للأعضاء بميزانية 3 ملايين جنيه

وتبدأ تلقى طلبات الاشتراك دعاء حسني بدأت غرفة القاهرة التجارية في تلقي طلبات اشتراك التجار في برنامج الرعاية الصحية للسنة السادسة علي التوالي من بداية الشهر الجاري حتى نهاية ديسمبر 2018 علي أن يستفيد المتقدمون للاشتراك من الخدمات في بداية ينايرحتى نهاية العام. وقال المهندس إبراه

وتبدأ تلقى طلبات الاشتراك

دعاء حسني

بدأت غرفة القاهرة التجارية في تلقي طلبات اشتراك التجار في برنامج الرعاية الصحية للسنة السادسة علي التوالي من بداية الشهر الجاري حتى نهاية ديسمبر 2018 علي أن يستفيد المتقدمون للاشتراك من الخدمات في بداية ينايرحتى نهاية العام.

وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة فى بيان صحفى صادر عن الغرفة : إن البرنامج هو نظام اجتماعي تكافلى بين التجار تديره الغرفة التجارية للقاهرة وتم تخصيص ميزانية له 3 مليون جنيه لرعاية التجار وأسرهم بما يليق بهم طبيًا

ونوه إلى أنه “على سبيل المثال إذا كانت هناك أسرة مكونة من 4 أفراد من الممكن أن يستفيد أحد أفرادها بنسبة 60% من مجموع مبلغ التغطية و40% الباقية يتم توزيعها على باقى الأفراد و حرصًا من مجلس إدارة الغرفة على تقديم خدمة متميزة للتجار تم تخصيص هذا المبلغ كدعم نقدى للبرنامج”.

وأشار إلى أن التعاقد من خلال برنامج الرعاية الصحية مع 26 مستشفى فى مختلف مناطق القاهره من بينها جميع مستشفيات القوات المسلحة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى الاتفاق مع كبرى المعامل الطبية ومراكز الأشعة والعلاج الطبيعى وبعض المستشفيات الخاصة على تقديم نسبة خصم عند الدفع النقدى دون أى مساهمة مالية من الغرفة حتى يستفيد التاجر عند اشتراكه في البرنامج.

** 3 أنظمة

ونوه “العربي” إلى أن البرنامج يتضمن 3 أنظمة ” النظام الفضي ويشمل قيمة الاشتراك للتاجر مبلغ 255 جنيه والزوجة 200 جنيه والابن 175 جنيهًا (الغرفة ستتحمل تكاليف العلاج لكل فرد من أفراد الأسرة المشتركين بمبلغ 10000جنيه ) بما يشير إلى أن اشتراك التاجر والزوجة والابن ستكون الاستفادة من العلاج السنوى لهم بمبلغ إجمالى 30000 جنيه مقدمة من الغرفة )

والنظام الذهبى ” ويشمل قيمة الاشتراك السنوى للتاجر مبلغ 400 جنيه والزوجة 330 جنيهًا والابن 290 جنيهًا تتحمل الغرفة تكاليف العلاج لكل فرد من أفراد الأسرة المشتركين بمبلغ 25000 جنيه ، حيث أنه في حالة اشتراك التاجر والزوجة والابن تكون الاستفادة من العلاج السنوى لهم بمبلغ إجمالى 75000 حنيه )

بينما يأتي النظام الأخير وهو البلاتينى وتكون قيمة الاشتراك السنوى للتاجر بمبلغ 650 جنيهًا والزوجة 500 جنيه والابن 450 جنيهًا (وتتحمل الغرفة تكاليف العلاج لكل فرد من أفراد الأسره المشتركين بمبلغ35000جنيه حيث أنه في حالة اشتراك التاجر والزوجه والابن مثلًا تكون الاستفادة من العلاج السنوى لهم بمبلغ إجمالى 105000 جنيه مقدمة من الغرفة )، وفق العربي

وأكد “رئيس الغرفة” أن البرنامج يتضمن خدمات ومميزات مهمة جدًا بالنسبة للتاجر منها “أتعاب الجراح وطبيب التخدير والأطباء المساعدين وأتعاب الطبيب الاستشارى وفتح غرفة العمليات وتكاليف التمريض والأدوية والمستلزمات الطبية وعلاج حالات اليوم الواحد والأشعة التداخلية بأنواعها تكون 80% تغطية فى المستشفيات الفئة الأولى ، ويمكن لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من 60% من مجموع مبالغ التغطية لأفراد الأسرة المشتركين بحيث لايزيد إجمالى المبالغ المُساهم بها للأسرة عن مجموع مبالغ التغطية السنوية لأفراد الأسرة المشتركين” و العلاج داخل المستشفيات غير المتعاقد معها فى حالات الطوارىء فقط أو فى الأماكن التى ليس بها مستشفيات متعاقدة 80% تغطيه بأسعار التعاقد مع المستشفيات المماثلة أو طبقًا لأصل الفاتورة المقدمة أيهما أقل.

وعن قواعد الاشتراك في البرنامج الطبي بالغرفة قال “العربي” إن من له حق الاشتراك في البرنامج ” العضو الأساسى وهو الشخص المسجل بالسجل التجارى وعقد تأسيس الشركة (للشركاء المتضامنين )أما بالنسبة للشركات المساهمة بحق لأعضاء مجلس الإدارة فقط الاشتراك -اشتراك العضو الأساسى يعتبر شرطًا أساسىًا لاشتراك الأعضاء التابعين – العضو التابع :الزوج أو الزوجة والأبناء حتى سن 30 عامًا أو الزواج أيهما أقرب”

