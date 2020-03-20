الغرفة التجارية بالقاهرة : تأجيل دفع الخدمات الحكومية 3 أشهر مطلب مهم للحد من تأثيرات أزمة «كورونا»

جاء ذلك في تعقيب للطحاوي لـ"المال"، على الإجراءات الحكومية بغلق المحال التجارية باكرا في الساعة السابعة مساء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

طالب فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، الحكومة بالسماح بتأجيل دفع مستحقات الخدمات الحكومية من مياه وكهرباء وغاز لمدة 3 أشهر، على أن يتم سدادها عقب سنة بالقسط، ودون فوائد، مع إرجاء سداد الضرائب مؤقتا وتقسيطها على عامين، كإجراءات لمساعدة المجتمع التجاري والمواطنين على مواجهة إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في تعقيب للطحاوي لـ”المال”، على الإجراءات الحكومية بغلق المحال التجارية باكرا في الساعة السابعة مساء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

واضاف، أرحب بكل الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا ووصف أداء الحكومة بالممتاز بين كل الدول.

لافتا إلى أنه يرجح تأثير طفيف على أصحاب المحال التجارية جراء القرار ، وأن التأثير الأكبر سيكون على العمالة الموقتة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر امس، قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور من اليوم وحتى 31 /3/ 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس في مادته الأولى على: “تُغلق ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكل أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 /3 /2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية.

وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.