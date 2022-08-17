الغرفة التجارية بالغربية تبحث مع وفد تنزاني زيادة فرص الاستثمار

عقد الدكتور صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الغربية التجارية، اجتماعا مع وفد اقتصادي من تنزانيا برئاسة دوراسيما كالچاجا مدير المبيعات بالاتحاد التنزاني بمقر الغرفة بمحافظة الغربية، لبحث زيادة التبادل التجاري وفرص الاستثمار في البلدين.

وقال الكموني في بيان صحفي اليوم إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا قد شهد ارتفاعاً ملموسا خلال عام 2021، إذ بلغ 51.4 مليون دولار مقارنة بنحو 37.7 مليون دولار في عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 36.3%.

وأضاف الكموني أن الصادرات المصرية ارتفعت بشكل ملموس لتسجل 47.9 مليون دولار عام 2021 مقارنة بنحو 34.7 مليون دولار عام 2020، في حين بلغت الواردات المصرية من تنزانيا 3.5 مليون دولار خلال عام 2021.

وأوضح أن أبرز السلع التى تستوردها تنزانيا هى التبغ، والشيكولاتة، والنشا، وصلصة المكرونة، وزيت الطعام، لافتا إلى أن تنزانيا تستورد الكثير من السلع وليس لديها معوقات كثيرة مثل باقى الدول الإفريقية.

وأشار رئيس غرفة الغربية التجارية إلى أهمية التنسيق مع الجانب التنزاني لتشجيع الشركات المصرية ونظيراتها التنزانية على بحث الفرص الاستثمارية فى كلا البلدين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على زيادة التعاون المشترك وأهمية تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية.

وشهدت العلاقات بين مصر وتنزانيا تطورات إيجابية كبيرة في المجالات كافة منذ عام 2014، بعد موقف تنزانيا الإيجابي والمساند لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو.

وحرصت تنزانيا على المشاركة في حفل تنصيب السيسي رئيسًا للجمهورية في يونيو 2014 وأكدت على لسان وزير خارجيتها -آنذاك- بيرنارد بيمبي ضرورة عودة مصر لممارسة دورها الطبيعي والتاريخي في أنشطة الاتحاد الأفريقي.