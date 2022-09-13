الغرفة التجارية بالجيزة: مصر تفتح أبوابها للاستثمار اليمني

افتتح محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة يرافقه محمد علي المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني في مصر، فعاليات المعرض التعريفي الأول للشركات والمؤسسات اليمنية في مصر، وذلك في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والذي يقام على مدى 3 أيام برعاية السفير محمد علي مارم السفير اليمني وعميد السلك الدبلوماسي العربي بمصر.

شارك في افتتاح المعرض السفير محمدالهيصمي والسفير عبد الرحمن الزيلعي نائبا السفير اليمنى بمصر وأشرف عقل السفير المصري السابق باليمن وأنور زمام مساعد الملحق التجاري بالسفارة اليمنية وأعضاء السفارة اليمنية بمصر.

أكد محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية في الجيزة أن مصر دائما تفتح ذراعيها للأشقاء من الدول العربية وتقدم تسهيلات كبيرة لهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحه بمصر، مضيفا أن الشركات اليمنية لديها استثمارات كبيرة فى مصر وخاصة فى محافظة الجيزة حيث ينتمى لغرفة الجيزة عدد كبير من الشركات اليمنية.

وأشاد إمبابى في بيان اليوم، بتنوع الشركات المشاركة بالمعرض حيث تشمل تخصصات كثيرة من بينها الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية مؤكدا أن الغرفة ستعمل على ربط العارضين وشركاتهم مع القطاع الصناعى والتجارى بالجيزة ومناطقها الصناعية وذلك لدعم وتوثيق الترابط التجارى بين الشركات والمصانع المصرية واليمنية.

وقدم المجاهد خلال الافتتاح نبذة تعريفية عن المعرض الذي يقام لأول مرة بالنسبة للمستثمرين اليمنيين في مصر، مشيرا إلى أن هذا المعرض يأتي بهدف إبراز حجم الاستثمارات اليمنية والتعريف بها وبمنتجاتها وأنشطتها فى مصر وتوضيح كل التسهيلات المقدمة لها بالتنسبق مع الجهات الرسمية في الحكومة المصرية.

وأضاف محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى فى مصر أن المعرض يشارك فيه 50 عارض من الشركات الصناعية في عدة مجالات منها صناعة الملابس الجاهزة والاغذية وتجارة المواد الغذائية والورقية والرخام وتوكيلات لمنتجات شركات عالمية في مصر بالإضافة إلى الاستثمارات في مجالات التطوير والتسويق العقاري.

وأكد المشاركون فى المعرض على تفضيلهم لمصر كوجهة استثمارية لهم و ان مثل هذه المعارض والفعاليات تعزز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتبرز حجم المشروعات اليمنية فى مصر مع التأكيد على دور الجهات المعنية الحكومية فى تسهيل الاجراءات للمستثمرين اليمنين.