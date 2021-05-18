اقتصاد وأسواق

الغرفة التجارية بالجيزة: حصر الراغبين في المشاركة بالمبادرة الرئاسية لإعمار غزة

من خلال الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم دعم نقدي أو عيني لقطاع غزة
محمد مجدي 5:49 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 5:49 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

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أكدت الغرفة التجارة بالجيزة علي الدعم الكامل لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعمار غزة وأنها سوف تخاطب الأعضاء المنتسبين لها والراغبين في المشاركة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة جراء الأحداث الأخيرة التي يشهدها القطاع سواء بمشاركة عينية أم نقدية، بعد استصدار قرار وزاري يسمح بقبول التبرعات لهذه المبادرة بناء علي المخاطبة التي بادر بها رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إبراهيم محمود العربي، لوزيرة التجارة والصناعة .

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وأشاد محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بالمبادرة الرئاسية لإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن مصر دائما ما تقف داعمة للاشقاء العرب وسبق وان بادر قائدنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية باعلانهما الدعم الفوري في مواقف متعددة ببعض الدول العربية الشقيقة .

وأشار إمبابي في بيان للغرفة إلى أن غرفة الجيزة ستحصر خلال الفترة القادمة الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم دعم نقدي او عيني للاشقاء في غزة وتحديد المنتجات والسلع التي يمكن توفيرها للاشقاء الفلسطينين تحت مظلة المبادرة الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أنه سيتم التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي لتقديم البيانات الخاصة بأعضاء الغرفة الذين سيشاركون في المبادرة خلال الفترة القادمة .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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