الغرفة التجارية بالجيزة تطالب أصحاب المحلات الالتزام بالإجراءات الاحترازية

شددت الغرفة التجارية بالجيزة على جميع المحلات التجارية بالمحافظة بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الأسبوعين القادمين، والالتزام بمواعيد العلق المقررة وهي الساعة التاسعة مساء، وذلك حفاظا على سلامة الجميع سواء المترددين على المحلات أو العاملين بها .

وقال محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، في بيان اليوم، إنه يجب عدم السماح للعاملين او المستهلكين الدخول إلى المحل دون الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بضرورة ارتداء الكمامات خلال فترة التواجد بالمحل.

وأكد امبابي، على ضرورة الالتزام بعدم السماح للمواطنين بالتكدس داخل المحل وتنظيم عمليات الدخول والخروج حرصا على سلامة الجميع.

وأضاف، يجب على جميع الأنشطة التجارية غير المواد الغذائية “السوبر ماركت “والدوائية “الصيدليات ” ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق المعلنة من مجلس الوزراء هي التاسعة مساء.. مشيرا إلى أي مخالفة لتلك المحلات ستعرضهم للمساءلة القانونية ووقف النشاط.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أنه يجب على جميع المطاعم تفعيل خدمة التوصيل إلى المنزل وذلك حفاظا على أعمالهم واستثماراتهم وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يعاني منها العالم أجمع بانتشار فيروس كورونا.. وضرورة ان يكون هناك بدائل تسمح باستمرار النشاط التجاري بصورة شبه طبيعية ولذلك خدمة التوصيل تعد افضل البدائل.