الغرفة التجارية بالجيزة تسعي لزيادة العمالة المصرية بالسعودية والعراق

دعاء حسني كشف عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، عن عقد اجتماع موسع بعد أجازة عيد الفطر، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين شركات إلحاق العمالة المصرية والمسئولين بدولتي العراق والسعودية.وأعلن "ناصر"، أنه جارٍ توجيه دعوات لسفيري الدولتين بالقاهرة لحضور الإجتماع المُنتظر، وكذلك لوز

دعاء حسني

كشف عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، عن عقد اجتماع موسع بعد أجازة عيد الفطر، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين شركات إلحاق العمالة المصرية والمسئولين بدولتي العراق والسعودية.

وأعلن “ناصر”، أنه جارٍ توجيه دعوات لسفيري الدولتين بالقاهرة لحضور الإجتماع المُنتظر، وكذلك لوزير القوى العاملة ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي إقامته شعبة شركات التوظيف بغرفة الجيزة برئاسة أحمد سعد، بحضور عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ومحمد إمبابي سكرتير عام الغرفة وعادل رزين رئيس قطاع الشئون التجارية بالغرفة

كما حضر موسى مكاوي القنصل العراقي بالقاهرة ومازن المباحي مدير العلاقات العامة بالسفارة العراقية وفراس السلط رئيس قسم العمل بالسفارة السعودية بالقاهرة، فضلاً عن عدد كبير من أصحاب شركات التوظيف من منتسبي غرفة الجيزة التجارية.

ويتجاوز عدد المصريين العاملين بالسعودية 2.9 مليون مصري وفقاً لتعداد مصر فى 2017، فيما يبلغ عدد العاملين بالعرق من المصريين 22 ألف عامل.

وقال عادل ناصر، إن من أهم أدوار الغرف التجارية تعزيز الدور المصري خارجياً ولاسيما فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي.

وأكد أن تعزيز فرص تواجد ومنافسة العمالة المصرية بالأسواق الخارجية وتحديداً العربية منها يُعد من المحاور الاستراتيجية لمحاربة أزمة البطالة

وأشار إلى أنه يجب أن يكون لمصر الدور الأكبر فى مسيرة إعادة إعمار دولة العراق وهو ما بدأ يتحقق عقب الزيارة التى قام بها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية لدولة العراق لبحث فرص الشركات والعمالة المصرية فى مشروعات إعادة إعمار العراق.

وأوضح “ناصر”، أن الاجتماع يستهدف توحيد جهود كافة الأطراف المعنية بمنظومة عمل المصريين بالخارج بما يضمن تحقيق صالح كافة الأطراف وعلى رأسها العامل المصري الذي تضعه الدولة المصرية على رأس أولوياتها خلال الفترة الأخيرة سواء العاملين داخل مصر أو خارجها.