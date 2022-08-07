الغرفة التجارية بالجيزة تسعى لتطوير السجل التجاري إلكترونيا

استقبل محمد إمبابي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الغرفة الرئيسي، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الغرفة وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأوضح إمبابى في بيان اليوم أنه تم إعادة تطوير المكان المخصص للسجل التجارى وتجهيزه بأحدث الأجهزة والعمل على ربطه إليكترونيا بإدارة الغرفة، حتى يتمكن منتسبى الغرفة من الحصول على الخدمات من شباك واحد تسهيلا لهم.

كما تفقد عشماوي فرع السجل التجارى بغرفة الجيزة بعد تطويره وإعادة تحديثه بأحدث أجهزة الحاسب حتى يمكن له سرعة تقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة والعمل على ربط خدمات الغرفة والسجل التجارى فى تبادل المعلومات والخدمات بالكامل.

وأشاد عشماوى بالجهود المبذولة من مجلس إدارة الغرفة فى تحديث وتطوير أساليب العمل وتحديث الخدمات المقدمة لمنتسبى الغرفة