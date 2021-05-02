الغرفة التجارية بالجيزة تحذر المطاعم والمقاهي من مخالفة الإجراءات الاحترازية

طالبت الغرفة التجارية بالجيزة جميع المطاعم والمقاهي والكافيهات بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا والالتزام بنسبة الاشغالات المقررة من وزارة الصحة وذلك حتى لا تتعرض المنشأة للمسألة القانونية والغرامة وقد تصل إلى حد إيقاف النشاط وذلك حفاظا على سلامة المجتمع وسلامة العاملين.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة في بيان اليوم، إن اتباع التعليمات الاسترشادية والوقائية من قبل أي منشأة هو أمر ضروري حفاظا على رأس مال المنشأة واستثماراتها ومن قبل ذلك على صحة وسلامة المواطنين سواء العاملون بها أو المترددون عليها.

مشيرا إلى أن الالتزام بنسب الإشغال وتحقيق التباعد الاجتماعي يحافظ على سلامة المواطنين، مشدداً على جميع المقاهي والكافيهات بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعدم تقديم الشيشة لعملائهم.

وأضاف أن هناك حملات بشكل يومي على المقاهي للتأكد من عدم مخالفة المقهى أو الكافيه وتقديم الشيشة للزبائن، موضحا أن مخالفة الشيشة تصل إلى حد غلق المنشأة وإيقاف النشاط بشكل نهائي وفقا لآخر قرار للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أكد على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.

وشدد مدبولى على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة “كورونا”، وغلقها فورا.