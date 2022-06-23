الغرفة التجارية بالجيزة: إدخال 41 ألف مربي ماشية بالاقتصاد الرسمي بالتعاون مع «الزراعة»

أعلن المحاسب محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة عن تقدير الغرفة ومجلس إدارتها للدور المهم الذى تقوم به وزارة الزراعة ووزير الزراعة والجهات المسئولة عن ملف الثروة الحيوانية بالوزارة لدورهم فى دعم المربين وصغار المربين.

وأكد إمبابى أن وزارة الزراعة والحكومة تبذل جهود حثيثة فى دمج المربين داخل منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال وضع تعليمات بضرورة استخراج سجل تجارى وبطاقة ضريبية كشرط للحصول على قرض من البنك الزراعى.

وأشار المحاسب محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة إلى أنه تم إدخال حوالى 41 إلف مربى للماشية بالاقتصاد الرسمى من خلال التعاون بين وزارة الزراعة والغرف التجارية.

ومن جانبه أكد امبابى أن الدولة تسير بخطى ثابتة فى تنمية ودعم الثروة الحيوانية والتى تحظى باهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسى لدورها العام فى تحسين أحوال المربين وتشجيع الفلاحين على المشاركة فى مشروعات الثروة الحيوانية.

وأكد أن الدولة تتبنى مشروعات عديدة للمساهمة فى توفير الأبقار والعجول بسلالات ومواصفات جيدة وأسعار مناسبة مع توفير الأدوات اللازمة للتربية من أعلاف ولقاحات وأدوية بيطرية، إضافة إلى مشروع البتلو الذي ساهم في تقليل الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء.