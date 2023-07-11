الغرفة التجارية بالبحيرة: أسعار الأرز تواصل الانخفاض وتوقعات باستمرار التراجع

شهدت أسعار الأرز الأبيض والشعير تراجعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية حتى الآن كما أكد أعضاء بشعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالبحيرة، وسط ترقب لظهور بشائر محصول الأرز للموسم الجديد خلال الأسابيع القادمة .

وقال خالد جلال زعيتر، رئيس شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالبحيرة، أن هناك تراجع ملحوظ في أسعار الارز الابيض خلال الفترة الماضيه ، لافتاً إلى أن هذا التراجع لايزال مستمرا حتى الآن .

وأضاف زعيتر لـ ” المال ” أن هذا التراجع في الأسعار يعود إلى عدة أسباب دفعت لزيادة المعروض بالأسواق وهو ما انعكس على الأسعار .

وأشار إلى أن السبب الأول هو أن الفترة القادمة ستشهد حصاد بشائر محصول الأرز عن الموسم الجارى، ومن المتوقع أن تبدأ هذه البشائر بالظهور منتصف الشهر المقبل .

ولفت زعيتر إلى أن المحصول هذا العام يأتي في ظل وجود كميات كبيرة من مخزون الأرز الشعير من العام الماضي ، الذي لا يزال العديد من المزارعين يحتفظون به ولم يقوموا بتحويله إلى المضارب .

وأضاف رئيس شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالبحيرة، أن دخول الأرز المستورد عريض الحبة ورفيع الحبه خلال الفترة الماضية أدى إلى تحريك السوق ودفع أسعار الأرز إلى التراجع والانخفاض بشكل كبير.

وأشار إلى أن سعر طن الأرز الشعير حاليا لا يتجاوز 15,000 جنيه للطن ، بينما سعر طن الأرز الأبيض يبلغ نحو 25 ألف جنيه للطن .

وأوضح زعيتر أنه رغم تراجع الأسعار عن ما كانت عليه فى الأسابيع الماضية، إلا أن كميات البيع أقل من المتوقع مرجعاً ذلك إلى حصول المستهلكين والتجار على احتياجاتهم قبيل عيد الأضحى، ما أدى إلى ضعف المبيعات خلال الفترة الحالية بالرغم من وجود تراجع في الأسعار.

وأشار إلى أنه من المتوقع ان تستمر حركه التراجع في أسعار الأرز وتزيد حدتها بعد خروج المحصول الجديد إلى الأسواق .