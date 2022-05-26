الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعلن خطة لمعارض دائمة للسلع بأنحاء المحافظة

كشف المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية عن خطة عاجلة لإقامة عدد من المعارض الدائمة للسلع فى أنحاء المحافظة، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الدوري لمناقشة جدول الأعمال بحضور نائبي رئيس مجلس الإدارة، وسكرتير عام الغرفة وصندوق الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد المهندس أحمد عثمان، خلال الاجتماع، أن مواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة مع الحفاظ على هامش ربح معقول للتاجر، من أهم أولويات الغرفة التجارية فى المرحلة الحالية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وشدد رئيس الغرفة على ما وصفه بالالتزام الوطنى لدى الغرفة تجاه الوطن والمواطن فى ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم والتأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والارتفاعات التى تمت فى عديد من السلع العالمية.

من جانبه أكد سيد الكرسلي، رئيس الشعب التجارية بالغرفة، أن إقامة عدد من المعارض الثابتة من شأنه ضمان المواطن الحصول على أسعار مخفضة للسلع طوال العام، مناشدًا اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية تحديد أماكن لإقامة المعارض بالمدن والمراكز.

وقال إيهاب زهدي، أمين مساعد صندوق الغرفة وعضو مجلس الإدارة، إن هناك استمرارًا ومتابعة ميدانية لجميع المعارض التي أقامتها الغرفة؛ وآخِرها معارض أهلًا رمضان التي نظمتها الغرفة فى أنحاء مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين لضبط الأسعار،

وتم فيها استبعاد أى تاجر يقوم برفع غير مبرر للأسعار دون الرجوع للغرفة وإدارة المعارض، لافتًا إلى أن تخصيص المحافظة أماكن لإقامة معارض يسهم فى تخفيف العبء على ميزانية الغرفة التجارية التى تتكلف مئات الآلاف فى تنظيم تلك المعارض المتنقلة وغير الدائمة.

شارك في جلسة إبراهيم خميرة نائب رئيس الغرفة وجلال أبو الطاهر سكرتير عام الغرفة التجارية وكل من أسامة العدوى ووائل إبراهيم وخالد الجداوى،

ومحمد السيد مدير عام الغرفة وأمل إبراهيم والدكتورة دينا ياقوت، والمهندس سعيد محمد شعيب والدكتور مايكل مقبل أعضاء مجلس الإدارة والسيد الكرسلى رئيس الشعب بالغرفة التجارية والمهندس إيهاب زهدي أمين صندوق مساعد الغرفة.