الغرفة التجارية بالإسماعيلية تطالب بإعفاء سيارات نقل السلع من رسوم «الكارتة»

علمت “المال” أن لجنة الأزمات بالغرفة التجارية بالإسماعيلية ، سترفع طلبا عاجلا إلى الاتحاد العام للغرف التجارية بإعفاء سيارات نقل الخضر والفاكهة والسلع من محطات الرسوم بالطرق “الكارتة” مقابل الحفاظ على تقليل الأسعار .

يذكر أن لجنة الأزمات بغرفة الإسماعيلية عقدت أمس اجتماعا عاجلا لوضع التصورات الكاملة للأضرار التي لحقت بالأنشطة التجارية بالإسماعيلية بعد القرارات الوزارية الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا تمهيدا لتقديمها للاتحاد العام للغرف التجارية، مع بداية الأسبوع المقبل .

وفي السياق ذاته قامت الغرفة بأعداد خطاب موجة لمحافظ الإسماعيلية للموافقة على عمل عدد من الشوارد الغذائية داخل المدينة بجانب تنفيذ مبادرة “كلنا واحد” مطلع شهر رمضان في كل فروع السوبرماركت الكبير والهايبر شريطة الالتزام بنسب التخفيض والتي لا تقل عن 20 %.

كما أسفر الاجتماع عن الاتفاق على سرعة عمل بروتوكول مع الهلال الأحمر للاستفادة في تعقيم مبني الغرفة وجميع المحال التجارية، مع سرعة وضع أسعار استرشادية يومية للحفاظ على الأسعار وعدم المغالاة .

ويتضمن الاجتماع برئاسة المهندس حضور أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية عدد من المحلات المضارة والتي تم إغلاقها تماما ، والأنشطة التي تأثرت بالحظر ، وعدد من رؤساء الشعب .

كما تم حصر كل الأنشطة التجارية المغلقة في الإسماعيلية من بداية الحظر ورفعها للاتحاد لسرعة إيجاد تعويضات مناسبة ، بناء علي طلب الاتحاد العام للغرف برئاسة المهندس إبراهيم العربي ، برفع تقارير سريعة ترصد حالة الأسواق اليومية للمحافظات والأسعار الاستراتيجية ومدى تأثرها بالازمة ، بالإضافة إلى تصور شامل عن كيفية تعويض الانشطة التجارية المتضررة .